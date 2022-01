3 personas fueron asesinadas en la zona del Parque Nacional Sierra de Agalta en la Comunidad de Buena Vista los nombres son Adis Ruiz 26 años, Hugo Santos de 42 años de edad la tercera persona esta como desconocido (este último es quien según les iba a vender la propiedad).

Ellos salieron ayer a eso de las 7:00 am según tuvieron que regresar ayer a la 1:00 pm, pero no lo hicieron hasta ahora se desconoce su ubicación, 5 elementos del Cuerpo de Bomberos y 4 elementos de la Policía Nacional salieron en búsqueda a eso de las 11:00 am del día de hoy encontrándose con la masacre.

Hay actualiza la nota Eddie porque ya se está mandando mi edición a SPS y en una nota mencionó que van 5 masacres con 21 víctimas, pero con esta de ahorita cambia a 6 muertes múltiples.