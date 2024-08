Fiscales presentan recurso de apelación por medidas concedidas a pareja que supuestamente consumó delitos sexuales en perjuicio de un menor de edad

San Pedro Sula, Cortés. – Agentes de tribunales del Ministerio Público (MP), con delegaciones en la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez presentaron un recurso de apelación contra una resolución que dictó el Juzgado de Letras de lo Penal en el sentido de otorgar medidas distintas a la prisión preventiva a una pareja procesada por el MP.

La petición presentada ante la Corte de Apelaciones de la Sección Penal de San Pedro Sula es en la causa penal en contra de Edilberto Chirinos Reyes al ser considerado a título de autor de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas agravadas continuadas y violación calificada continuada y Sonia Hernández Rápalo por suponerla responsable en condición de coautora del delito de otras agresiones sexuales calificada agravada continuada, violación calificada continuada y maltrato familiar agravado habitual.

A los acusados en audiencia inicial se les favoreció con un auto de formal procesamiento con la imposición de medidas cautelares, la resolución fue apelada por el Ministerio Público y el tribunal de segunda instancia ordenó imponer la prisión preventiva, no obstante, el juez que conoció de la causa ratificó las medidas impuestas pese a existir la prohibición de no conceder dicho beneficio por el tipo de delito y no existir los arraigos correspondientes.

Por tal razón, los agentes de tribunales asignados a la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez presentaron nuevamente el recurso de apelación con el objetivo de poder revertir por segunda ocasión la resolución dictada contra Edilberto Chirinos Reyes y Sonia Hernández Rápalo.

La Coordinación de la Fiscalía de la Niñez también informó acerca de la petición presentada en audiencia de individualización de la pena en el sentido que se imponga una pena de doce años de reclusión contra José Antonio Sánchez Montoya acusado del delito de otras agresiones sexuales calificadas agravadas.

Por otra parte, en audiencia de proposición de pruebas fueron admitidas en su totalidad las presentadas en la causa contra José Orlando Guzmán Díaz por el delito de violación calificada agravada en perjuicio de dos menores. El juicio de programó para el 4 y 5 de septiembre próximo.

Mientras que, en audiencia de declaración de imputado se decretó la detención judicial a Erick Geovanny Zambrano Estrada por el presunto delito de otras agresiones sexuales continuadas y contra Jorge Alberto Figueroa García por actos de lujuria ambos fueron remitidos al Centro Penal en El Progreso, Yoro.

A Exequiel Alexander Pérez López se le dictó un auto de formal procesamiento por sospechas del delito de maltrato familiar.