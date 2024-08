85 reconocidos economistas de todo el mundo respaldan la Ley de Justicia Tributaria de la Presidenta Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras – 31 de julio de 2024 – A través de una carta abierta, 85 economistas de renombre mundial han manifestado su apoyo a la Ley de Justicia Tributaria propuesta por la Presidenta Xiomara Castro: “Nosotros y nosotras, economistas de todo el mundo, apoyamos la propuesta de Ley de Justicia Tributaria del Gobierno de Honduras. Consideramos que los cambios propuestos son fundamentales para reducir la desigualdad en Honduras, apoyar el desarrollo social y económico, y cerrar las lagunas fiscales que socavan los ingresos tributarios”.

Entre los firmantes se encuentran figuras prominentes como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y ex Jefe Economista del Banco Mundial; Gabriel Zucman, Director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea; Yanis Varoufakis, ex Ministro de Finanzas de Grecia; o, Jeffrey Sachs, destacado como el economista más influyente del mundo y ex Director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia.

- PUBLICIDAD -

Joseph Stiglitz expresó a través de sus redes: «La pérdida de ingresos tributarios en Honduras es mayor que toda la deuda pública. Esta nueva ley restaurará la justicia, como lo explicamos en esta carta abierta, 84 economistas y yo.» A lo que la Presidenta Castro respondió: «En nombre del pueblo de Honduras, agradezco a las personalidades que firman la carta de apoyo a la ley de Justicia Tributaria que el Congreso se ha negado a aprobar».

Así mismo, la carta cuenta con la firma de integrantes de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), grupo de líderes de todo el mundo que abogan por una reforma del sistema internacional de impuestos a las empresas; entre los que destacan: José Antonio Ocampo, ex Ministro de Gobierno en Colombia y ex Director Ejecutivo de CEPAL; Magdalena Sepúlveda, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos; así como la renombrada economista Jayati Ghosh, profesora en la Universidad de Massachusetts Amherts.

La carta destaca que la Ley de Justicia Tributaria es un ejemplo a seguir para los países alrededor del mundo: “En conjunto, este sólido paquete de propuestas tenderá a aumentar los ingresos del Estado hondureño sin necesidad de incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos. La nueva Ley también supone un fuerte golpe al régimen mundial de paraísos fiscales y a la industria del secreto bancario, dando ejemplo a otros países cuyas jurisdicciones fiscales se utilizan actualmente para socavar las recaudaciones tributarias de otros Estados facilitando la evasión fiscal.”

Entre los firmantes también se encuentran destacados economistas hondureños como Rodulio Perdomo, docente, académico y ex investigador del FOSDEH; Efraín Díaz Arrivillaga, reconocido académico y político; Daisy Ávila, economista y Directora de la ONG internacional OFXAM; y, Amparo Canales, Presidenta del Colegio Hondureño de Economistas.

La Ley de Justicia Tributaria ha encontrado una fuerte resistencia de la oposición política y la cúpula del sector privado de Honduras; pero, por otra parte, ha recibido un amplio respaldo popular y de la comunidad de organismos internacionales. Entre los organismos que han manifestado públicamente su respaldo a la Ley se encuentran el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI) integrado por ONGs internacionales como OXFAM.

Más recientemente, en junio del presente año, el país recibió la visita de Attiya Waris, Experta Independiente de Naciones Unidas en Deuda Externa, otras Obligaciones Internacionales y los Derechos Humanos; así mismo, la semana pasada la ley recibió el respaldo del prestigioso tanque de pensamiento South Centre, instalado en Ginebra, Suiza, e integrado por 55 países en desarrollo.

Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras ha enfrentado dificultades significativas para incrementar la recaudación de impuestos. Más de 40 decretos de exoneraciones fiscales que fueron otorgados entre 2009 y 2021 han beneficiado a unas pocas empresas y multimillonarios, mientras que el secreto bancario y la falta de transparencia en el registro de beneficiarios finales han acercado al país al estatus de paraíso fiscal, según la OCDE. Entre 2010 y 2023, Honduras ha perdido más de 20,105 millones de dólares en ingresos fiscales, una cifra que supera la deuda pública nacional de 16,667 millones de dólares al cierre de 2023.

La carta cierra con un contundente respaldo de los 85 firmantes, quienes sostienen con certeza que la Ley de Justicia Tributaria es una medida soberana que ayudará a revertir las desigualdades del sistema tributario hondureño: “Nosotrxs, los abajo firmantes, expresamos nuestro apoyo a este paquete de reformas que está destinado a establecer un sistema tributario e incentivos más justos y solidarios que proporcionarán una base sólida para el desarrollo de Honduras. Una ley de este tipo tiene implicaciones mucho más allá de las fronteras de Honduras, y constituye un ejemplo de cómo los Estados pueden reafirmar su soberanía tomando medidas contra la injusticia fiscal de forma individual y colectiva”.