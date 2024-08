Mp Obtiene Auto De Formal Procesamiento Con Prisión Preventiva Para Dos Acusados En Caso “compra De Camiones Para El Cuerpo De Bomberos”

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), obtiene auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Guilfredo Cerrato Santos y Kerin Francisco Maldonado, acusados por estafa al comprar siete camiones con fallas mecánicas y técnicas para el Cuerpo de Bomberos.

Cerrato Santos es imputado por complicidad en el delito de estafa, mientras que Maldonado Aguilar, supuesto representante legal en Honduras de la empresa israelí B SAFE Security, enfrenta cargos por estafa a título de autor y uso de documento falso.

Por este caso se acusó a Héctor Leonel Ayala Alvarenga, exsecretario de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, por el delito de estafa a título de autor, a quien se le acusa de orquestar una defraudación al Estado de Honduras mediante la compra de siete camiones para el Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo costo total asciende a L 81,010,658.28. También se acusa de complicidad en el delito de estafa a Héctor Martín Cerrato Velásquez (asesor de Héctor Ayala Alvarenga), quien se encuentra prófugo de la justicia.

Las investigaciones señalan que Ayala Alvarenga y sus asesores presionaron para que se realizara la compra directa a B SAFE Security, una empresa que no estaba registrada legalmente en el país. A pesar de saber que no había fondos suficientes, amenazaron con despidos en la institución benemérita y gestionaron transferencias de las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula a las cuentas del Cuerpo de Bomberos para concretar la estafa. Maldonado Aguilar, por su parte, presentó una oferta engañosa que prometía camiones nuevos de la marca alemana MAN con tecnología avanzada para combatir incendios al contrario se adquirieron vehículos con fallas mecánicas y técnicas graves. Según peritaje forense, se encontraron irregularidades en el estampado de la serie del motor y la carrocería de los automotores no corresponde a la marca MAN.

De acuerdo a las investigaciones, los camiones adquiridos no son aptos para trasladar agua, su peso es inadecuado y su gran tamaño los hace imposible de maniobrar en las estrechas vías de estas ciudades, lo que no solo evidencia una grave deficiencia en la calidad de los bienes adquiridos, sino que también pone en peligro la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos ante emergencias.