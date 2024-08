INA-SITRAINA solicita apoyo a finanzas para cumplir exigencia de los empleados como necesidades del sector reformado

Martha Anariba, presidenta del SITRAINA ha detallado que hoy se han hecho estas convocatorias sincronizadas desde horas tempranas a nivel nacional esto en exigencia al aumento salarial mismo que no se les ha cumplido.

Otra de las exigencias de SITRAINA a nivel nacional es que se despachen a los jubilados.

Una reforma agraria integral a través del presupuesto para el INA a través de una ampliación diferenciada de 2024 que tiene un déficit de 12 millones, lo cual consideran injusto ya que el INA es una institución que se debe al sector reformado y si el INA no tiene presupuesto, ni los empleados ni el campesino tampoco.

“Vamos a seguir en negociación para esperar respuestas se nos ha aumentado nada más 4,400 lempiras en 13 años, la canasta básica está en aumento y las necesidades nuestras son amplias, a muchos no les ajusta ese salario, el acta está firmada por parte del Ministro y Viceministro del INA, falta la firma de las autoridades exteriores al INA, no creemos que cueste tanto conseguir esa firma”, detalló Anariba.

Los compañeros del INA en conclusión exigen se cumpla el acuerdo del contrato colectivo.

Ajuste salarial del 2024 a partir de Enero.

Respeto al acta de entendimiento firmada en mayo entre UINA-SITRAINA.

Pago de prestaciones a jubilados.

Ampliación de presupuesto para el INA.

Incorporación en el anteproyecto de presupuesto del pasivo laboral.

Reforma agraria integral para beneficio de la reforma agraria.

Que se incluya a los compañeros por contrato a los beneficios de INJUPEM.

Por otra parte el Lic. Sergio Flores como Jefe de la División Administrativa del INA ha detallado en varias ocasiones que “Estamos de brazos caídos en este momento, por mucho que el INA quiera cumplirle a los compañeros no se nos ha hecho posible, mientras la Secretaría de Finanzas (SEFIN) no haga el desembolso correspondiente esto va a estar bastante complicado, nosotros como INA, como empleados de la institución por supuesto que queremos resolver,

ya no queremos ver a los compañeros muriendo sin una jubilación digna, no queremos que nuestros compañeros y me incluyo, estemos sin un aumento justo y ganado a través del arduo trabajo, pero hoy levantamos la bandera a FINANZAS para que nos puedan apoyar,

También agradecemos el apoyo del Gobierno de nuestra Presidenta Xiomara Castro, una mujer beligerante que esta trabajando por un cambio en nuestro país por una refundación, sabemos de los logros, pero también necesitamos apoyo financiero para resolver no solo la problemática del agro, sino también de nuestros compañeros” expresó Flores.

Francisco Funes ha expresado que “El INA les ha brindado a los compañeros el año pasado un aumento de 2,200 lempiras eso no es una mentira ellos lo saben, el SITRAINA tiene razón en sus exigencias, pero también deben entender las deficiencias presupuestarias que nosotros tenemos, entiendo que todo empleado debe ser incentivado

Entendamos que al INA nos lo dejaron quebrado, una situación con la que venimos trabajando, antes que no venían los campesinos y ahora recibimos a 60, 100 campesinos a diario por ende el compromiso la demanda de ellos también es más grande y nosotros estamos también trabajando por ellos, apenas estamos levantando el INA

Yo estoy luchando en este momento con FINANZAS, como dice la cláusula; QUE DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA SE VA A NEGOCIAR EL CONTRATO COLECTIVO, si yo tuviera el dinero ni siquiera me lo pidieran, solito lo haría porque sé que están en su derecho.

Y quiero aclarar que el SITRAINA no está en discordia con el INA, ellos no son un SINDICATO revoltoso como lo han hecho querer ver en algunos medios, al contrario el SITRAINA, el INA y todos los campesinos estamos luchando en conjunto por una verdadera reforma agraria integral y por la estabilidad laboral de nuestros empleados.