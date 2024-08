Efectivos antidrogas detienen a cuatro sujetos en posesión de armas de uso prohibido y fuerte cantidad de munición en Colón

Colón 22 de agosto 2024.- En una operación liderada por equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) con apoyo de elementos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) efectuaron el decomiso de armamento de uso prohibido, munición y la detención de cuatro sujetos en la zona atlántica del país.

La operación se realizó mediante labores de vigilancia y seguimiento en la aldea Ocotes Altos sector de Margen Izquierda del Río Aguán, municipio de Trujillo, Colón.

Donde se le dió detención a cuatro ciudadanos del sexo masculino en posesión de un (1) arma de fuego tipo fusil R-15 con culata plastica con serie 5795547A ,marca property calibre 5.56mm, un (1) arma de fuego tipo fusil R-15 con culata plastica , marca property ni serie,calibre 5.56mm, un (1) arma de fuego tipo fusil con culata de madera calibre desconocido serie no legible, un (1) arma de fuego tipo revolver con serie FY711800 calibre 3.57 mm, un (1) arma de fuego tipo escopeta con culata plastica con serie 3155100 marca no legible, cinco (5) cargadores de fusil, un (1) chaleco balistico, seis (6) radios de comunicación marca kenwood color negro, ciento nueve (109) proyectiles (municion de escopeta) calibre 12 marca no legible, veintidos (22) proyectiles calibre 3.57, ciento sesenta y dos (162) proyectiles calibre 5.56 de uso policial y tres teléfonos celulares.

A dichos sujetos se les supone responsables de los delitos de tenencia de armas de fuego de uso permitido, tenencia de armas de fuego de uso prohibido, tenencia de municiones permitidas y tenencia ilegal de municiones prohibidas.

Dichos individuos cuentan con 45, 53, 29 y 28 años, tres son originarios de Trujillo, Colón y uno de Santa Rita Yoro, los detenidos y la evidencia recolectada serán puestos a la orden de la fiscalía local de Trujillo Colon para seguir el trámite que corresponde en base a ley.

La Policía Nacional consolida su lucha contra el crimen organizado con el fin de garantizar la seguridad de la sociedad hondureña.