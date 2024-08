Realizan exitosa jornada de socialización de las reformas del INPREMA con docentes de Olancho

Campamento, Olancho, Honduras 22 de agosto de 2024.- La socialización a las reformas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), se realizó con docentes del departamento de Olancho.

La actividad fue encabezada por el Titular de Educación en un evento realizado en el municipio de Campamento, Olancho; acto que se desarrolló de forma simultánea en todo el departamento.

En el marco de las socializaciones los educadores olanchanos conocieron la reforma al INPREMA, con esta se podrá renovar la planta docente, que se beneficiará a los niños.

También que se busca reducir la edad de jubilación, mejorar las cuantías que recibirán los profesores al momento de jubilarse, la diversificación de los beneficios y sobre todo que los profesores puedan organizar y preparar su retiro.

Los educadores mostraron su apoyo a la reforma del INPREMA.

“Estoy a favor porque he estado instruyéndome asistiendo a cada una de las reuniones virtuales y presenciales que invitan los colegios magisteriales he ido aclarando cada una de mis dudas y sé que la Ley me beneficia”, expresó Alba Josefina Munguía.

La educadora, hizo un llamado a los parlamentarios para que agilicen la aprobación de estas reformas porque les beneficia a los profesores y quienes no están de acuerdo es porque no están informados.

El Secretario de Educación, profesor Daniel Esponda, expresó que esta ha sido una jornada muy importante, y ha sido una discusión rica y armónica, algunos profesores han

expresado sus dudas y ellos mismos han manifestado que la Ley del INPREMA nos beneficia a todos.

Agregó que derrotar las mentiras de los grupos opositores a las reformas es súper importante.

Comentó que el proceso sigue avanzando e invitó a los profesores a participar en el Facebook live de las 7 de la noche, Mitos y Verdades de la Reforma del INPREMA.

Dirección de Comunicaciones, Estrategia e Innovación Digital.