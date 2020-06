65 son los casos confirmados de Covid-19 en Penitenciaría de Támara

Familiares de privados de libertad y organismos de derechos humanos expresaron este viernes su preocupación por lo que está aconteciendo en la Penitenciaría Nacional de la aldea de Támara, ya que según el último reporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), ya son 65 los casos confirmados en ese centro penal y temen que podrían ser muchos más.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, quien apuntó que recibieron el informe del Sinager donde se establece que la Penitenciaría Nacional de Támara ocupa el primer lugar en el sistema carcelario con 65 casos confirmados de COVID-19, por lo que considera que la situación ya se les escapó de las manos a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Refirió que sostuvo una reunión con el director del centro penal con quien analizó las medidas de bioseguridad que se han aplicado y lo que ha hecho hasta donde ha podido. “Creo que esto se ha salido de las manos, necesitamos una intervención inmediata de la Secretaría de Salud, de la Región Metropolitana y del Sinager porque no sólo son esos 65 casos, si no que hay un brote que no sabemos de qué es, si es de dengue o de gripe porque en las cercanías del centro penal, me comentaba el director, hay nubes de zancudos que no han pedido controlar”, acotó.

Aseveró que varios privados de libertad están presentando sintomatologías de fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo fuerte y no se sabe qué es lo que está pasando y son aproximadamente 800 los reos que están enfermos por lo que es urgente una intervención en ese centro penal y se le practiquen las pruebas PCR a los internos de todos los módulos de esa cárcel ya que es posible que muchos más reclusos estén infectados.