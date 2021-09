A punto de culminar un importante proyecto de pavimentación en la Colonia Divina Providencia en Santa Rosa de Copán

Doña Manuela Solís, presidenta del Patronato de la Colonia Divina Providencia en Santa Rosa de Copán, a punto de culminar un importante proyecto de pavimentación.

José, ya a punto de culminar, lo están haciendo ya lo último prácticamente, porque la verdad de que este proyecto estaba parado y las gestiones que se han hecho que yo le dije a Roy que ese proyecto no lo habían continuado, entonces se fue a Tegucigalpa, habló con la mera ingeniera encargada de la pavimentación y tuvimos respuesta porque aquí están los muchachos ya dando los últimos toques. Como dice en verdad se tiene previsto que la primera semana de octubre se entrega el proyecto.

¿Van a inaugurar esta importante obra ustedes?

Pues sí, Roy me había dicho a mí que íbamos a inaugurarlo, pero hasta ahorita no, no le he vuelto a ver, pero sí le voy a llamar para preguntarle, verdad Porque yo en calidad de presidente de Patronato, todavía no estoy preparada para la inauguración, porque, como le digo, no han terminado y no estamos seguros, verdad Pero la verdad es que sí está para el primero de octubre, pero no creo, porque la verdad que los muchachos me dijeron que tres semanas se iban.

Así es por qué hemos estado ahí, Los vecinos han estado reclamando que por qué no se han terminado también los medios de comunicación que han venido. Todo eso ha ayudado y ahí están los muchachos trabajando y al nomás entregarlo. Pues entonces yo creo que si vamos a hacer la inauguración.

Para finalizar, qué llamado le hace a los demás presidentes de patronato con estas importantes obras. Esto trae beneficios a los barrios y colonias, esto es salud, esto le sube la plusvalía a las viviendas también.

Pues sí, ya con las calles pavimentadas y todo eso, ya las viviendas tienen otro precio, pues de la colonia tiene otra cara y la verdad es que más nosotros aquí que está en la calle principal, es bien transitada por la policía, por la gente que viene a gestionar sus licencias. Hay un tráfico tremendo y todo eso ayuda. Y yo les digo a los presidentes de Patronato de que si ellos no tienen pavimentada sus calles, que gestionen. Hay que pedirle ayuda a los políticos, a todos, al alcalde, a todos, porque hay que moverse uno, porque si no, no tiene nada.

La unión hace la fuerza.

Bien, muchísimas gracias a doña Manuela Solís, presidenta del Patronato de la Colonia Divina Providencia en Santa Rosa de Copán.