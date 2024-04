Advierten de riesgos a la salud por altas temperaturas en este mes de abril

::::Se recomienda no realizar actividades deportivas desde las 10 de la

mañana hasta las 3 de la tarde, durante este mes, porque, podría

provocar deshidratación e insolación en las personas::::

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias

Nacionales, a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y

Sísmicos (CENAOS), informa que, durante este mes de abril, las temperaturas

podrían estar casi 1 grado Celsius más caliente que el promedio.

En estudios anteriores habíamos informado que, este mes sería el más caliente

del año en la mayor parte del país, donde las temperaturas máximas se

registrarían en horas del mediodía.

Debido al movimiento de traslación de la Tierra a finales de abril y a mediados de

agosto siempre se registran los rayos más perpendiculares del año sobre

Honduras y cuando los rayos solares son más perpendiculares atraviesan menos

atmosfera y se registra mayor cantidad de energía que llega al planeta, entre

ellas la energía ultravioleta B (UVB), que al exponerse durante mucho tiempo y

por varios días puede ser muy dañina para la salud de las personas.

Como Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos, advertimos de no hacer

actividades deportivas, desde las 10 de la mañana a 3 de la tarde durante este

mes, porque, podría causar deshidratación en las personas, al tiempo que, al

exponerse por mucho tiempo a los rayos solares sin la debida protección puede

causar insolación. Para evitar estos daños es importante recordar algunas

recomendaciones para cuidar la salud y bienestar:

1. Hidratación: Mantenerse hidratado tomando suficientes líquidos,

especialmente agua, durante todo el día, evite las bebidas con alto contenido de

azúcar y cafeína, porque pueden contribuir a la deshidratación.

2. Protección solar: Utiliza protector solar con un factor de protección solar

adecuado para su tipo de piel, aplica el protector solar generosamente,

replicándolo cada dos horas, especialmente si está sudando o nadando.

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de abril, 2024

BOLETÍN INFORMATIVO

Advierten de riesgos a la salud por altas

temperaturas en este mes de abril

Prevención:

3. Ropa adecuada: Use ropa ligera de colores claros y tejidos transpirables para

ayudar a mantenerte fresco y si es posible, utiliza sombreros de ala ancha y gafas

de sol con protección para cuidar su piel y sus ojos del sol.

4. Evita la exposición directa: Trata de limitar la exposición al sol durante las

horas pico de radiación ultravioleta, busque sombra o refugio en interiores

durante estas horas si es posible.

5. Ejercicio Seguro: Si realizas actividades al aire libre, como ejercicio o deportes,

asegúrese de tomar descansos frecuentes, buscar sombra y mantener una

hidratación adecuada.

Recuerda que cuidar de nuestra salud y bienestar es una responsabilidad

compartida y siguiendo estas recomendaciones, puedes disfrutar del sol de

manera segura y mantenernos saludables durante los días calurosos.