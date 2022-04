Alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras junto a gerentes municipales desarrollan la «Municipalidad del Pueblo»

Comprometido a seguir trabajando para garantizar el bienestar de los ciudadanos, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, junto a los 13 gerentes municipales, desarrollaron este día la «Municipalidad del Pueblo», evento que se lleva a cabo el primer viernes de cada mes en el parque central de esta ciudad, con el propósito de escuchar las necesidades de la población y darles una solución.

Desde las 6:50 de la mañana cientos de pobladores de diferentes sectores de San Pedro Sula fueron atendidos y escuchados en la “Municipalidad del Pueblo” por el alcalde Roberto Contreras y los gerentes municipales, para recoger las denuncias, solicitudes, comentarios y sugerencias de la población, a efecto de dar respuesta a corto y mediano plazo.

El alcalde Roberto Contreras informó que en esta ocasión se atendieron más de 250 personas de diferentes barrios y colonias de la ciudad.

El primer vienes de marzo se atendieron 90 personas, dando respuesta ya a 80 inquietudes y denuncias, y ahora vemos que sigue multiplicándose, lo cual quiere decir que es muy aceptada la Municipalidad del Pueblo, y esto sólo genera confianza en nuestra administración”, expresó el alcalde Contreras.

Señaló que el próximo primer viernes de mayo estará abierta nuevamente la Municipalidad del Pueblo, “y ahora estamos tabulando todas las inquietudes, que en su mayoría son constancias catastrales, constancias de pago de impuestos, permisos de operaciones y construcción y mantenimiento de canchas”.

Los vecinos que acudieron a este evento, como Henry Díaz Girón de la colonia San Jorge, sector Cofradía, y quien expuso un problema que tiene con el tren de aseo, manifestó que “en años anteriores no se había hecho (Municipalidad del Pueblo) y es muy bueno, da una buena impresión de querer escuchar al pueblo y eso es muy bueno porque prácticamente desde primera mano podemos dar la información de los problemas comunitarios que existen en nuestra comunidades”.

Por su parte, Erika García, vecina del sector El Ocotillo, indicó que “es el primero (el alcalde Roberto Contreras) que le está dando oportunidad a las personas para escucharla, no anda escogiendo si es de dinero o no es de dinero, veo que si está haciendo una buena labor. Él es una persona que veo está bien apegada a la población”.

Entre tanto, Cinthia Pineda, de la colonia Valle de Sula 2, señaló que la Municipalidad del Pueblo les da la oportunidad de expresar las necesidades que hay en las comunidades y el acceso al alcalde y los gerentes para que los escuche y les brinde una respuesta.

Blanca Arita, vecina de la colonia Peña Blanca Norte, aseguró que “es la primera vez en la historia que veo esto, he ido anteriormente a cabildos abiertos en el Gimnasio Municipal, y la verdad de las cosas me siento contenta con esto que está haciendo el nuevo alcalde por tomarnos en cuenta hoy aquí y venir a exponer nosotros las necesidades que tenemos en la comunidad”.

Añadió que “nosotros de la comunidad de Peña Blanca a puros esfuerzos hicimos un puente vehicular, pedimos ayuda al exalcalde Calidonio y dijo que no había fondos en la municipalidad, como ustedes ven cuantos puentes se han hecho donde no hay ríos, cuantas familias hay en otros lugares que necesitan un puente pero bueno me siento contenta y vengo a exponer las necesidades de mi comunidad”.

Alcalde Roberto Contreras se reúne con representantes de LIBRE Durante este evento, el alcalde Roberto Contreras, recibió a

representantes del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, a quienes escuchó atentamente como parte de su política de puertas abiertas.

En cuanto a las oportunidades de empleo que están solicitando, el alcalde Roberto Contreras manifestó que “hemos acordado formar la comisión de LIBRE para tener relación con el gobierno de LIBRE. También LIBRE deberá resolver sus asuntos internos, por supuesto con las negociaciones y lo que son las aprobaciones nuestras.

Se atenderá la comisión de LIBRE cada vez que soliciten previa agenda, esta alcaldía estará de puertas abiertas siempre para LIBRE, PSH y para el Independiente”.

“Estamos formando una comisión multidisciplinaria para visitar al coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales a efecto de que podamos también tener acceso a plazas en instituciones como Hondutel, Empresa Nacional Portuaria, Educación y también en la Municipalidad”, indicó el alcalde.

“La próxima semana estaremos viajando a Tegucigalpa para que el Gobierno Central nos atienda en todo eso. Estamos hablando de unas 500 personas, vamos abrir espacios en Portuaria, en Hondutel, Enee, Educación y también en la Municipalidad de San Pedro Sula”, reiteró.

En cuanto a la generación de empleos, el alcalde Contreras manifestó que “se intervendrá Chamelecón para Semana Santa con maquinaria en todos los sectores, a fin de poder reparar las calles”.

“Ya resolvimos 700 personas de las mil que tuvimos que reintegrar, todavía tenemos 300 personas que sus contratos ya vencieron ayer y

estamos negociando con ellos para que reciban sus bonificaciones”.

Rubén Castañeda, representante de LIBRE dijo que “la reunión ha concluido muy satisfactoria, hemos resuelto y nos han contestado

algunas preguntas que teníamos desde el principio y pues esperamos llegar a acuerdos en los próximos momentos”.

“Don Roberto fue muy amable y nos abrió las puertas de la Municipalidad, y en este momento vamos a reunión con todas las gerencias de LIBRE para poder concretar algunas cuestiones que se han venido dando y dentro eso generar las propuestas necesarias para el mejoramiento de San Pedro Sula”, aseguró Castañeda.

“A los compañeros, que están dentro de los barrios y colonias que apoyaron a Don Roberto Contreras, a los gerentes que ahora están ahí, a los coordinadores de cada movimiento y luego nos apoyaron a nosotros los coordinadores de sector, pedimos paciencia compañeros, nosotros estamos y vamos a luchar por ustedes”, concluyó Castañeda.