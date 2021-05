Alemania vacunará a menores entre 12 y 16 años a partir de junio

Tras una reunión virtual entre la canciller Angela Merkel y los jefes de gobierno de los 16 estados federados de Alemania, las autoridades informaron este jueves (27.05.2021) que a partir del próximo 7 de junio los menores de entre 12 y 16 años también podrán solicitar una cita para acceder a una dosis del preparado de BioNTech/Pfizer para combatir el coronavirus.

La decisión depende de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorice el uso de la fórmula desarrollada por la firma alemana para ese rango etario, lo que debería ocurrir este viernes. Merkel afirmó que el objetivo es que «cada ciudadano tenga su vacuna a finales del verano”, aunque admitió que por sumar a este grupo de jóvenes el proceso podría tomar más tiempo.

Sin embargo, prometió que los niños con enfermedades crónicas tendrán prioridad, si así lo recomiendan las autoridades competentes en la materia. Merkel reconoció que la vacunación de niños contra el SARS-CoV-2 es un asunto sensible, toda vez que no hay claridad sobre posibles efectos a largo plazo. Por ello, fue enfática en señalar que, para volver a clases presenciales, no se exigirá estar vacunado.