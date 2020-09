Alertan por ameba comecerebros que mató a niño de 6 años en Texas

Niño de Texas, de 6 años, murió después de ser hospitalizado con ameba devoradora de cerebros.

Josiah Christopher Mcintyre, de 6 años, asistió a un evento de beneficencia en un área de juegos acuáticos. Y su madre, María Castillo, notó extraños síntomas por primera vez un jueves cuando se quejó de dolor de cabeza, de acuerdo con información de la revista People.

Esto ocurrió a 5 días del evento.

Terminó en emergencias y descartaron COVID, pero los médicos no podrían aliviar la inflamación y entonces descubrieron la causa: Una ameba.

El 8 de septiembre Josiah murió en el Texas Children’s Hospital en Houston, según NBC News.

Se emitió un aviso de “No Usar Agua” a ocho ciudades de Texas, advirtiendo a los residentes que se encontró una ameba devoradora de cerebros en el suministro de agua.

