Alexander Cruz aclara que no es responsable de lanzar patada a subinspectora

Alexander Cruz junto a sus vecinos de Colón aseguró que él no es la persona que agredió a la funcionaria policial en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y que lo están confundiendo y exige que respeten sus derechos, ya que a su cuenta de facebook le han llegado mensajes en donde amenazan con matarlo.

Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional, dijo que no son responsables de las fotografías que se ha difundido en las redes sociales de ciudadanos ajenos al asunto, afirmó que en la cuenta de la institución de seguridad está todo el material con el que se están guiando y que el joven Cruz no es el objetivo y que no tiene nada que temer, ya que en ningún momento se ha dado ningún nombre del que sería el responsable, por lo tanto, continúan intensificando los esfuerzos para capturar al responsable.