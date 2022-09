Barack Obama ganó Emmy como narrador del documental ‘Our Great National Parks’ de Netflix

El expresidente estadounidense Barck Obama fue galardonado con un premio Emmy por su narración en el documental ‘Our Great National Parks’ de Netflix que habla acerca de los parques nacionales del mundo.

La serie documental que le mereció el galardón consta de cinco capítulos y uno de ellos, el que estaba dedicado a la Patagonia chilena, estaba nominado en la categoría de Cinematografía excepcional de un programa de no ficción, pero no logró llevarse el premio.

No es el primer galardón del arte que se gana Obama, pues en dos oportunidades se ha ganado un Grammy en la categoría mejor audio libro por ‘The Audacity of Hope’ (La audacia de la esperanza) y ‘Dreams from my father’ (Sueños de mi padre).

Los Emmy entregados este fin de semana corresponden a los premios ‘Creative Arts Emmy’ y los ‘primetime’ se entregan el 12 de septiembre, esta división se da debido al elevado número de categorías que tiene estos premios.

Otra ganadora en esta versión es la cantante británica Adele, cuyo programa especial ‘Adele: One night only’ se llevó cinco distinciones, incluida la de mejor especial pregrabado o las de mejor dirección o mejor montaje de sonido.

El documental ‘The Beatles: Get Back’ de Disney+ obtuvo el mismo número de galardones entre ellos el premio a la mejor dirección de un programa documental o de no ficción.