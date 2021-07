Biden cancela contratos para construcción de muro fronterizo con México

Joe Biden decidió cancelar dos contratos relacionados con la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, informó el gobierno estadunidense.

Se sabe que estos contratos habían sido iniciados por el ahora exmandatario Donald Trump a inicios de su presidencia.

Recordemos que una de las más polémicas promesas de campaña del presidente Trump fue la de construir un muro en la frontera con México para evitar el paso de migrantes.

En un comunicado de prensa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) canceló dos contratos para la construcción del muro en el sector de Laredo, en Texas.

A finales de 2018 el gobierno de Trump había solicitado más de 15 mil millones de dólares para gastarlos en la construcción del muro; Sin embargo, al encontrarse con la oposición demócrata en el Congreso tuvo que encontrar el recurso de ‘estado de emergencia’ para poder acceder a los fondos de reserva para el ejército y así construir el muro.

Más cargos a cofundador de «We Build The Wall»

Hace unas semanas el cofundador del proyecto “We Build The Wall” para recaudar dinero con el fin de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México fue imputado de un segundo cargo vinculado con impuestos en Florida, que se añade a un cargo previo de fraude fiscal y otro de declaración falsa.

En la imputación original presentada en mayo se alegaba que, entre enero del 2019 y julio del 2020, Kolfage se enfrascó en una estrategia para defraudar al gobierno en relación con sus impuestos federales del 2019.

Kolfage recibió centenares de miles de dólares de diversas organizaciones durante el 2019, incluyendo We Build the Wall Inc., que fueron depositadas en su cuenta bancaria personal, dijeron los fiscales. Kolfage no reportó esos ingresos al Servicio Interno de Impuestos, indicaron funcionarios. El nuevo cargo se relaciona con la presentación que hizo él de una declaración enmendada de impuestos falsa en diciembre del 2020, dijeron los investigadores.

Kolfage enfrenta cargos adicionales en Nueva York. El año pasado, un jurado investigador en Nueva York acusó formalmente a Kolfage y a Steve Bannon, exasesor del entonces presidente Donald Trump. Trump indultó a Bannon en su último día en el cargo.

La causa contra Kolfage y otros prosigue. Los fiscales en Nueva York dicen que él y otros trabajaron con el fin de desviar para uso personal parte de los 25 millones de dólares recaudados para el muro fronterizo.

Los abogados de Kolfage declinaron hacer comentarios.