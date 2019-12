Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el tratado T-MEC

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este jueves por mayoría el tratado de libre comercio T-MEC.

Con 385 votos a favor y 41 en contra, el órgano legislativo aprobó el acuerdo comercial entre México, Canadá y EE.UU.

Para ser ratificado, el proyecto del acuerdo comercial pasará al Senado estadounidense, en donde se prevé que sea aprobado hasta 2020. No obstante, tanto republicanos como demócratas han dado el visto bueno al T-MEC.

Los legisladores de ambos partidos se adjudicaron la victoria sobre la aprobación del acuerdo comercial de Norteamérica.

En su cuenta de Twitter, el Partido Republicano lo calificó como una victoria del mandatario estadounidense, Donald Trump, y de paso acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, del Partido Demócrata, de retrasar el proceso.

«#USMCA [T-MEC, en inglés] estuvo en el escritorio de la oradora Pelosi durante más de un año mientras hacía política, en lugar de hacer lo que es correcto para los trabajadores, agricultores y familias de Estados Unidos. Después de meses de retraso, la Cámara finalmente votó por #USMCA, una gran victoria del presidente Trump», tuiteó el Partido Republicano.

#USMCA sat on Speaker Pelosi’s desk for over a year as she put politics over doing what is right for America’s workers, farmers, and families.

After months of delay, the House has finally voted on #USMCA, a major victory delivered by President Trump. pic.twitter.com/eY2FtXfH1A

— House Republicans (@HouseGOP) December 19, 2019