Candidata «Tita» Martell continua su labor de ayuda en Puerto Cortes

Esperando que la población de Puerto Cortés considere la trayectoria de toda su vida, como ha sido esta mujer, donde ha manifestado siempre su servicio al pueblo y a la educación más que todo, y el desempeño que ha tenido como vicealcaldesa durante ocho años que le ha servido para que la población se dé cuenta de que ella puede ser una mejor alcaldesa.

La Municipalidad de Puerto Cortés se ha hecho cargo de muchas de las muchas funciones que le corresponden al Gobierno Central y en Puerto Cortés, la Municipalidad, la ha tomado a su cargo como ser la educación y la salud. Proyectos de los cuales no reciben ayuda ninguna, todo es al aporte del 4 por ciento que recibe la Municipalidad de la portuaria, es que se ha podido incrementar y fomentar esas áreas de la población.

¿Qué proyectos se tiene para cuidar el medio ambiente, esta contaminación, esta basura que viene de Guatemala y que afecta a las playas de omoa de Puerto Cortés?

Pues el proyecto que han trabajado ahorita, es un programa de mantenimiento de playas, el cual está muy arraigado, muy establecido. A pesar de todo eso, siempre la basura viene. Entonces el proyecto que hay, es juntar las municipalidades que son afectadas para así poner una demanda al gobierno guatemalteco, a nivel mundial y poder hacer que esta cosa se resuelve ya desde las Cortes internacionales; Así ya no siga este problema, porque no solamente afecta a Puerto Cortés, sino que al mundo entero está saliendo afectado, está dañando todo lo que es el Mar Caribe y necesitamos que esa basura ya no esté llegando ahí.

¿Hay mucha confianza en que serán electos en estas elecciones?

Hay bastantes posibilidades. Las posibilidades son ganadas, como le digo, por el servicio que ha prestado a la profe Tita. La población conoce muy bien y durante todo este tiempo que ha vivido y que tiene ella siempre ha sido una persona entregada al pueblo.