Carlos “Chato“ Padilla: «A» «Tyson»Nuñez mejor lo traigo a Marathon veteranos”

Luego de conquistar el ascenso a la primera división con el equipo Victoria, el entrenador Carlos “Chato” Padilla se refirió a esa experiencia vivida ” Hubo momentos que quise renunciar, sobre las tres finales perdidas, aprendí algo de una persona, una lección no bien aprendida es una lección repetida, me marco eso. Me llamó Pompilio un amigo de Villanueva trata de concentrarte y manejar el partido como vos podes, quiero que seas campeón”, dijo Padilla.

Padilla tomó la dirección técnica del Victoria con presupuesto inferior a otros torneos, e incorporó a cuatro jugadores que eran del Villanueva FC.

” Me concentre en esto, era desafío un reto muy difícil, si pierdo esa final dirían el Chato es bueno llega a las finales pero las pierde, la gente se queda con los negativo. Era como si o si 2 pistolas aquí dos nueve milímetros no te podes equivocar, pero gracias a Dios que pudimos lograr el objetivo, agregó el “Chato”

Milton “Tyson” Núñez

“A “Tyson” lo quiero y lo respeto es cierto no he hablado con él, porque Tyson no tiene que hablar con los directivos, el que decide soy yo a mi ningún directivo me va imponer un jugador si no mejor que dirijan ellos.

Juego de despedida para “Tyson”

Tal como se la caracteriza claro y directo el “Chato” dejó su posición sobre el delantero ex jugador de Victoria y de la selección de Honduras” Mejor lo traigo a Marathon veteranos donde podemos jugar, mejor lo tengo de asistente porque hay que someterse al trabajo, porque si empiezo de buena gente traigo «Dago» Tejada, “Chorompo” Zúniga y no es que no le puedo abrir una puerta si “Calolo” Palacios tiene 39 años, por la parte despedida conmigo no va.

Padilla sostuvo que si “Tyson” quiere llegar al equipo tendrá que ponerse el overol y entrenar a triple horario y competir por un puesto. Ya que no quiere jugadores para 15 minutos. Victoria pretende incorporar al menos cinco jugadores y tener de seis a ocho semanas de pretemporada.