Casi 100 candidatos inhabilitados para ejercer el sufragio en elecciones

Unos 100 candidatos fueron inhabilitados para ejercer el sufragio debido a que no aparecen en el censo electoral, informó el codirector electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes.

“Se han inhabilitado aproximadamente 100 candidatos, los cuales no podrán ejercer el sufragio por sí mismos en el momento de la elección, ya que no aparecen en los cuadernillos por no existir en el censo”, dijo el funcionario electoral.

Fuentes señaló que ubicaron estos candidatos que no ejercerán el sufragio mediante la validación del censo nacional electoral definitivo.

Reveló que la mayoría de los candidatos que no podrán votar aspiran a ser regidores en los municipios del interior del país.

No obstante, Fuentes aclaró que la cantidad de aspirantes que no podrán ejercer el sufragio por no enrolarse es mínima en comparación con los fallecidos y los que fueron inhabilitados por cruces con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Servicio de Administración de Rentas (SAR)y otros.