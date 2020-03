China aprueba una vacuna contra el coronavirus para ensayos clínicos

Pekín ha dado luz verde a investigadores de la Academia Militar de Ciencias Médicas, afiliada al Ejército Popular de Liberación de China, para hacer los primeros ensayos clínicos en humanos de una vacuna experimental contra el coronavirus, informó este martes el Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista chino.

La primera fase de pruebas de la posible vacuna contra el coronavirus arrancará esta semana. Además de por la academia militar, los ensayos también serán supervisados por la compañía de biotecnología CanSino Biologics RIC.

Recombinant #COVID19 vaccine developed by medical team led by top PLA epidemiologist Chen Wei was approved to launch clinical trials in #China on Monday, China Central Television reports pic.twitter.com/g6Kx98ANXh

— People's Daily, China (@PDChina) March 17, 2020