Coinciden mujeres en estado de gestación: Vacuna contra la covid-19 les da seguridad en el embarazo

Tegucigalpa, 9 de agosto. Honduras arrancó hoy la Sexta Jornada de Vacunación contra la Covid-19 orientada a inmunizar a mujeres embarazadas con la primera dosis del fármaco de Pfizer comprado por el Gobierno con dinero del pueblo hondureño.

Además, en esta sexta jornada se aplicarán las fórmulas en primera y segunda dosis de Moderna, AstraZeneca y Pfizer para los empleados esenciales y otros grupos vulnerables.

A las mujeres embarazadas se les aplicará la dosis de Pfizer en el Distrito Central del 9 al 14 de agosto de 2021, por parte de la Secretaría de Salud.

Vacuna da seguridad.

Varias mujeres en estado de gestación coincidieron que la vacuna les da seguridad para el período de embarazo.

Verónica Ordóñez, una de las capitalinas que se inocularon en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), manifestó que «la vacuna es una gran cosa. Hoy me siento más segura para llevar bien mi embarazo».

Dayana Ramos expresó que «agradezco al Gobierno por brindarnos esta oportunidad a las mujeres embarazadas. Esto me da más seguridad».

Asimismo, Ana Julia Sánchez afirmó que «me siento más segura con mi vacuna. Me da tranquilidad saber que no me voy a poder complicar en el parto por tener la enfermedad de la covid-19».

Mientras, Cinthia Valladares opinó que «es una gran cosa que el Gobierno priorice a las mujeres embarazadas para ser inoculadas contra la covid-19. Me siento más segura después de mi vacuna».

Los centros de aplicación:

Modalidad peatonal

-Instituto Jesús Aguilar Paz.

-Instituto Técnico Luis Bográn.

-Instituto Central Vicente Cáceres.

-Escuela Estados Unidos.

-Universidad Católica de Honduras.

-Villa Olímpica.

-Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

-Escuela Marcos Carías.

Aplicación vehicular:

-Campo de Parada Marte

-UTH

Requisito:

*Presentar tarjeta de identidad.