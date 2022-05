Con apoyo de Municipalidad Sampedrana instalan equipo móvil de la Unidad de Política Limpia en Plaza de las Banderas

Con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro Sula, que dirige el alcalde Roberto Contreras, se instaló este día la Unidad de Política Limpia, en la Plaza de las Banderas, con el propósito de brindar y facilitar asesoría a los participantes en las elecciones pasadas a preparar y presentar sus informes financieros de ingresos y gastos de campaña de los procesos

electorales de 2021.

El equipo móvil de la Unidad de Política Limpia, funcionará en las instalaciones de la Plaza de las Banderas hasta el viernes 13 de mayo, en horario de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., considerando que el 16 de mayo (de acuerdo a ley) vence el plazo para que los excandidatos puedan presentar sus informes de ingresos y gastos de campaña.

A lo largo de todo el ciclo electoral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Unión Europea siguen brindando asistencia técnica y apoyando a las instituciones electorales como la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, para contribuir a generar у confianza ciudadana, credibilidad y legitimidad de las elecciones en

Honduras.

Alva Rivera Rodríguez, Comisionada de la Unidad de Política Limpia, agradeció a la Municipalidad de San Pedro Sula por el apoyo que está brindando para establecer una unidad móvil en las instalaciones de la Plaza de las Banderas, donde estarán recibiendo a los candidatos y candidatas que participaron en el proceso de elecciones primarias y

generales.

Rivera hizo un llamado a aproximadamente 1,200 candidatos que salieron electos o no electos, para que presenten sus informes de ingresos y gastos de campaña, “porque el plazo vence el 16 de mayo, y si no presentan en esa fecha y no aprovechan la oportunidad de que estamos cerca de las comunidades de Yoro, Cortés, Santa Bárbara y Comayagua, serán

sancionados por incumplimiento en la presentación de los respectivos

informes».