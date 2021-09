Con éxito se realiza segunda jornada de vacunatón en Roatán

Todo un éxito el Vacunatón en toda la zona insular del país, donde se están atendiendo a menores de 12 años en adelante, adultos mayores, mujeres embarazadas y población en general, aplicando primeras y segundas dosis de vacuna moderna, Pfizer y segundas dosis de Astrazeneca, con el objetivo de vacunar a toda la población elegible hasta el momento.

Tenemos jornadas de vacunación en todos los municipios de las Islas de la Bahía, dando prioridad a las mujeres embarazadas, Vamos avanzando bastante bien, vemos una buena afluencia de personas, muchos de ellos con su segunda dosis que es muy importante porque esto cierra el ciclo de inmunización y eso es lo que protege a las personas, expreso, Nicole Marrder ministra de Turismo.

Las jornadas de vacunación se realizan simultáneamente en los municipios de Utila, Guanaja, Santos Guardiola y Roatán.

Por su parte la doctora Yeilyn Coleman expresó: Muy alegres por la afluencia de personas que están llegando a recibir sus primeras y segundas dosis, con esto podemos garantizar una mejor atención y disminuir las hospitalizaciones.

Estas jornadas de vacunación que se realizan a nivel nacional son esenciales, previo a la celebración del feriado morazánico que será muy importante para la reactivación económica del rubro turístico tan afectado por la pandemia y que debido al éxito y el rápido avance de la aplicación de vacunas se espera que la población se sienta motivada a salir en mayor cantidad que en semana santa, que todavía no se había empezado con el proceso de vacunación.

Para finalizar la ministra Marrder comentó: “Tenemos que seguir siempre con todas las medidas de bioseguridad porque la vacuna no evita que nos infectemos, pero sí que no nos compliquemos, es importante no bajar nunca la guardia, porque el virus está, existe, tenemos nuevas sepas y todos nos tenemos que proteger”.

Roatán, el destino que más visitantes internacionales recibe, fue donde comenzaron las campañas de vacunación contra el Covid-19, en su primera fase, vacunado a los trabajadores del sector turismo y simultáneamente para adultos mayores de 75, esto con el propósito de reactivar el rubro turístico de la isla, su principal actividad económica.