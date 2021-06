Con fuertes operativos Policía Nacional resguardará el pago del décimo cuarto salario

Tegucigalpa 02 de junio, 2021.- Comienza el mes junio y la alegría de muchos hondureños es por el pago del décimo cuarto mes, por ende las autoridades policiales están listas con fuertes operativos a nivel nacional para resguardar a las personas que reciban este salario.

El Director de la Policía Nacional General Orbin Alexis Galo expresó: “que más de 19 mil elementos policiales estarán en centros comerciales, agencias bancarias, mercados, ferias y otros lugares donde hay concentración de personas, con el fin de esguardar la integridad de cada uno de los hondureños”.

Asimismo, se tiene previsto realizar algunas acciones que se ejecutaran en puntos estratégicos a nivel nacional como ser: los patrullajes a pie, operaciones de saturación y escuadrones motorizados.

De igual manera, el General Galo manifestó “en los diversos operativos que se ejecutarán a nivel nacional, se estará supervisando que se cumplan todas las medidas de bioseguridad establecidas y que no exista un riesgo por contagio”

Cabe destacar que se cuenta con la línea del Sistema Nacional de Emergencias 911, donde la ciudadanía puede realizar sus denuncias e inmediatamente recibir la atención y ayuda que requiera.

Consejos de seguridad

Para evitar ser víctimas de asalto al momento de retirar su décimo cuarto salario, puede tomar en cuenta los siguientes consejos:

-No retirar grandes cantidades de dinero en cajeros o bancos

-No comente sobre sus transacciones financieras a personas que no son de su entorno familiar mucho menos a desconocidos

-No porte objetos de valor

-Evite circular en lugares solitarios o zonas oscuras.

Recuerde que la prevención es vital importancia de todos, por ende, la Policía Nacional estará atenta a cualquier situación que se presente, de igual forma invita a realizar la cultura de la denuncia si usted es objeto de robo o de asalto.