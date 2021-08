Con lagrimas Messi se despidió del Barcelona

Messi no pudo contener las lagrimas en la conferencia de prensa de despedida en la cual estuvo presente su esposa e hijos y jugadores del Barcelona e invitados especiales.

“No sé si voy a poder hablar en este último día. Estuve pensando y dándole vueltas a ver qué iba a decir y la verdad es que no me salí nada, porque estuve bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil para mí, después de haber tenido toda una vida acá. El año pasado después del lío del burofax tenía dudas, pero este año estaba convencido de querer quedarme acá para seguir ganando cosas y continuar con la vida maravillosa que tenemos en Barcelona”.

“Llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de tantos años me voy con una esposa y mis tres hijos catalanes-argentinos. Le prometí a ellos que vamos a volver, pero me voy muy agradecido con toda la gente del club, porque tiene unos muy lindos valores”.

“Siempre traté de moverme con humildad y respeto, que son los valores de esta casa. Espero que me recuerden así. Pasé muchas cosas hermosas y malas. Eso me hizo crecer como jugador y como persona. Di todo por esta camiseta y me voy más que conforme”.

“Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca me imaginé irme, pero me hubiera gustado despedirme con gente, jugando y con el aliento. En el último tiempo los extrañé mucho. Ya va más de un año y medio que no puedo festejar un gol con los hinchas”.

“Hemos pasado muy buenos momentos, también malos, pero el cariño de la gente fue incondicional. El amor fue mutuo. Ojalá el día de mañana pueda volver en otra función para aportar mi granito de arena y podamos seguir creciendo juntos”.

“No creo que se hayan dado falsas esperanzas. Todos teníamos en claro de que iba a seguir. Teníamos un acuerdo y nunca se presentó ningún problema. Siempre fuimos sinceros con la gente. No se dio por lo que ya se dijo y se comentó. Nunca engañamos a la gente”.

Messi aseguró que no ha firmado con ningún equipo pero que si están analizando oferta, físicamente se siente bien. Todo apunta que el este miércoles el PSG lo presentará como nuevo fichaje.