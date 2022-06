De acuerdo con el agente generador de energía, Samuel Rodríguez, el congelamiento a la tarifa de energía eléctrica, es una buena iniciativa, no obstante, esta imitativa no mejoraría la deuda con la empresa nacional de energía eléctrica.

En virtud de la necesidad de equilibrar las finanzas, que favorezcan a todas las partes, el ingeniero menciona, que no se puede pasar por alto las diferentes áreas que se deben solventar, porque de no ser así, no se estaría haciendo gran cosa.