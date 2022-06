Crianza responsable: la clave para evitar ataques y agresiones de perros pitbull

Agresivos, peligrosos o asesinos, los mitos y estereotipos sobre la raza pitbull rondan desde hace mucho tiempo. El debate por su potencial peligro se reabrió luego de que una mujer de nacionalidad argentina muriera en Estados Unidos luego de ser atacada por dos perros de su propiedad. Había ido a alimentarlos y pasearlos a un refugio en donde estaban encerrados por su conducta agresiva.

Ante la noticia del reciente ataque, la veterinaria Carolina Chavez (MP 10808) aseguró a Infobae que estos perros probablemente ya estaban alterados porque los tenían aislados en una cuarentena por un posible caso de rabia: «Se trata de animales que estaban a priori en una situación de tensión, en un lugar ajeno al que desconocían. Es una situación muy particular y hay que evaluar por qué los habían encerrado y cómo los estaban tratando en esa cuarentena. La energía que el animal tiene contenida en el encierro deberá ‘drenarla’ en cuanto sea liberado, y lo hará de acuerdo a la tendencia que normalmente tenga su carácter».

Para María Virginia Ragau, veterinaria y especialista en etología clínica, no hay que estigmatizar a la raza pitbull: «Si bien no son animales tan grandes, son muy macizos. Tienen una mordida fuerte y sostenida, de modo que cuando toman una presa no la sueltan. Por lo tanto, se debe tener un dueño muy responsable, que sepa cómo manejarlo, ya que al igual que con cualquier animal o cachorro, hay que tener en cuenta una crianza adecuada con especial hincapié en la sociabilización».

En la mayoría de los casos que tomaron más relevancia, los perros atacaron a otras personas y en algunos a sus propios dueños, y es por ese motivo que los especialistas ponen el foco en la crianza responsable.

Para Ragau, uno de los puntos más importantes en la crianza de un perro, sea cual sea su raza, es el proceso de sociabilización: «A cualquier cachorro lo tenemos que acostumbrar a estar con personas de todas las edades, con diferentes características y capacidades; socializar en diferentes ambientes y lugares, acostumbrarlo a los ruidos de la calle y por sobre todo a estar con otros perros. De esa manera, empezamos a armar pautas para evitar que a futuro haya problemas de agresividad».