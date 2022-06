Cricol entrega reconocimiento a presidente de Grupo EMCO Holding, Lenir Pérez, por su labor filantrópica

Los miembros del Centro de Rehabilitación Integral de Colón (Cricol) entregaron dos placas de reconocimiento al presidente de Grupo Emco Holding, Lenir Pérez, por su labor filantrópica y su destacado apoyo en la maratón de recaudación de la fundación, cuyo objetivo era recolectar fondos para seguir ayudando a los más necesitados.

La fundación, que atiende de forma gratuita cada año a más de 12,000 personas con diversas necesidades especiales, realizó una intensa jornada para recaudar fondos y así mantener operativo el centro de rehabilitación y seguir brindando esperanza.

El empresario Lenir Pérez dijo presente a esta jornada de amor, realizando un histórico donativo de un millón de lempiras, lo que permitió que en la maratón del pasado 18 de junio Cricol llegara a la meta de recaudación de 3 millones de lempiras y pudieran seguir manteniendo sus puertas abiertas para apoyar a los habitantes con necesidades especiales.

El donativo se realizó en dos parte, el primero fue un aporte de 500,000 lempiras a través de la empresa Inversiones Los Pinares, que es parte del Grupo Emco Holding y la segunda donación fue de parte de los hijos del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé, quienes aportaron otros 500,000 lempiras, para hacer un total de un millón de lempiras entre el donativo de la empresa y la familia.

El presidente de Grupo Emco Holding realizó ayer un recorrido por las instalaciones de Cricol con el fin de identificar otras necesidades del centro, conocer a los pacientes y poder seguir apoyando para que puedan expandir sus atenciones e instalaciones.

Durante la visita, la Fundación Cricol sorprendió al empresario al entregarle un doble reconocimiento por su ayuda a la labor del Centro de Rehabilitacion.

“No me esperaba este reconocimiento. Les agradezco de todo corazón este noble gesto. Pedí venir a recorrer el centro de Cricol para ver como podemos apoyar más, quiero hacer un proyecto a largo plazo. Es importante llevar las ideas a la realidad y por eso estamos comprometidos con Cricol. Aquí no hay colores ni ideologías políticas, simplemente tenemos el compromiso que las personas con necesidades especiales tengan ayuda gratuita y oportuna. Cuenten conmigo y mi familia”, dijo el reconocido empresario.

Añadió que seguirán apoyando el centro para hacer crecer las atenciones e instalaciones.

“Vamos a cuadriplicar este proyecto, será nuestro proyecto bandera, y espero el compromiso de la junta directiva de que todo se haga con transparencia y se brinde atención a todo el que lo necesite. Las comunidades de Tocoa apoyan a Inversiones Los Pinares y nosotros queremos devolverles ese apoyo impulsando proyectos que son de beneficio para toda la gente”, apuntó el presidente de Grupo EMCO Holding.

Patricia Guifarro, presidenta de Fundación Cricol, fue la encargada de entregar las placas de reconocimiento y agradecer por el apoyo brindado a este importante centro de rehabilitación.

“Cuando las personas de inversiones Los Pinares llegaron no habíamos llegado a nuestra meta y ya solo faltaba media hora para cerrar la jornada, pero los milagros de Dios son grandes. No pudimos ocultar nuestra alegría cuando se develaron los cheques que usted, a través de su empresa y familia, nos hizo llegar. Estamos muy agradecidos, ya que gracias a ese millón no solo llegamos a la meta sino que la sobrepasamos; y eso significa que vamos a seguir operando y trabajando para ayudar a gente que tanto lo necesita”, dijo emocionada Guifarro.

En el recorrido y entrega de los reconocimientos estuvieron presentes los demás miembros de la junta directiva de Cricol, pacientes del centro y voluntarios.

Guifarro agregó: “Queremos entregarles estas placa con mucho amor por ese gran gesto que usted y su familia han tenido por las personas más necesitadas. El Centro de Rehabilitación Integral de Colón entrega el siguiente reconocimiento para Inversiones los Pinares y el presidente de Grupo Emco y su familia por su destacada labor y aporte, y contribuir a sobrepasar la meta de la décimo segunda maratón de Cricol. Te bendeciré y tu serás de bendición para otros, dice la biblia. Eso le decimos a usted”.

Atenciones a los más necesitados

La directiva de Cricol explicó que cada mes atienden alrededor de 1,000 personas provenientes de Colón, Olancho, Gracias a Dios, Atlántida y hasta Roatán.

Las principales afecciones que se atienden en la sala de rehabilitación de Cricol son: hemiplejia, parálisis facial, esclerosis múltiple, lesionados medulares, bursitis, artrosis, fracturas, tendinitis, síndrome de contracciones múscular, luxaciones, contusiones, sacrolumbalgia, gonartrosis.