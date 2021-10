Descentralización, eje principal de plan de gobierno de Papi a la Orden

La experiencia de ocho años como Alcalde de Tegucigalpa a Tito Asfura le ha servido para diseñar su plan de gobierno: trabajar de cerca con las 298 alcaldías, sin importar su color político, para llevar desarrollo a la gente.

Durante el Conversatorio Presidencial en la Asamblea General del Fondo Nacional de Convergencia (Fonac), el candidato nacionalista explicó su visión de la descentralización.

“Esto quiere decir que cada alcalde de los 298 municipios recibirá el apoyo y presupuesto para llevar a cada municipio y sus aldeas el desarrollo, la salud, la educación e infraestructura con transparencia y eficiencia”, expuso Papi.

Solo de esta forma –agregó–, el país puede desarrollarse simultáneamente. Yo seré un facilitador, un administrador, un servidor y ejecutor para que los presupuestos asignados a cada Alcalde se manejen de manera eficiente y a favor de los hondureños, únicamente.

¿En qué consiste el Plan de Descentralización como eje central en el Plan de Gobierno de Papi?

Su respuesta: “En mejorar la calidad de vida de los hondureños a través de la descentralización, llevar desarrollo a los 298 municipios y que cada alcalde responda con los otros cinco principales ejes del plan de gobierno”.

1. Trabajo: agromaquilas y planes de fortalecimiento para el Agro, en el comercio desde el micro hasta el gran empresario tendrán oportunidades y facilidades; y en Turismo, impulsaremos el desarrollo de cada municipio como un nuevo destino turístico.

2. Salud: cada centro de salud un centro de atención de emergencias de primera respuesta y triaje en cada municipio; completar sistema de vacunación y refuerzo en cada Hondureño y niños.

3. Educación: tecnología en escuelas, universidades técnicas y capacitación para maestros, además de la recuperación del Infop para que funcione como debe en todo el país.

4. Infraestructura: pavimentación de 5 mil kilómetros de calles y carreteras en Honduras, puentes y desarrollo de soluciones y vivienda para cada municipio.

5. Transparencia: “Si se hace buen uso de los recursos, el dinero ajusta para todo. Papi, además, propone el fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas: para capacitación de todas las municipalidades e instituciones del Estado para garantizar la transparencia en el manejo de fondos públicos y la ejecución tangible de fondos en base a resultados”.

«En mi vida he aprendido que todo se gana trabajando y que los hondureños somos buenos y capaces» –señaló Papi A la Orden en la Asamblea General del Fonac.

Papi concluyó diciendo: “El país no aguanta con más impuestos, hay que sentarse con los organismos internacionales para buscar formas, pero tal como lo hice en la alcaldía, que no subimos los impuestos, así pretendo hacer en la presidencia para buscar soluciones para que los hondureños crezcamos y no nos ahoguemos».

3 FRASES DE PAPI EN EL FONAC

1. “De nada me sirve un documento de plan de gobierno con cientos de páginas y cosas que no se van a cumplir; yo soy práctico y me gusta trabajar, me rodeo de gente capaz y que entienda como trabajo”.

2. “No soy político tradicional que hace promesas y show mediático. Soy un servidor y amante de mi país que trabaja calladito y cumple con hechos”.

3. “Dios nos dé salud a los Hondureños, y a partir del 28 de enero próximo, el trabajo, la paz y el amor por Honduras nos una a todos”.