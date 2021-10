Diputado Junior Burbara con empresas y cuentas en las Islas Virgenes (Pandora Papers)

Yaudet Burbara Canahuati, empresario y popular diputado hondureño que va a la reelección para su cuarto periodo no declaró al Tribunal de Cuentas su patrimonio en 2010, como está obligado, y después de contrastar diversas fuentes, no fue posible establecer si declaró los movimientos que tuvo en las Islas Vírgenes Británicas de la offshore que manejó allí desde 2015. Aunque la ley lo prohíbe, el hotel de su familia ha suscrito varios contratos con el Estado.

El tres veces diputado y hoy candidato a la reelección para el Congreso Nacional de Honduras, Yaudet Burbara Canahuati, solicitó a la firma legal Overseas Management Company (OMC), con sede en Panamá, que le manejara la sociedad offshore Splendid Advisors Corp., creada en enero de 2015, en las Islas Vírgenes Británicas, y todavía vigente.

Tener una sociedad offshore no es ilegal, pero como funcionario público, el ingeniero Burbara Canahuati, de 50 años, está obligado a presentar declaraciones anuales juradas de su patrimonio, incluyendo bienes y sociedades en el exterior, ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Cuando se posesionó por primera vez en el Poder Legislativo, en 2010, no lo hizo. Al cierre de esta edición, el mismo Tribunal no había respondido un derecho de acceso a la información de este equipo periodístico para establecer si Burbara presentó sus informes en 2014 o en 2018, años en que comenzó sus siguientes periodos como diputado.

Burbara hizo la solicitud de Splendid en marzo de 2015, mediante la firma de abogados Castillo Associates de Miami. En esta explicó que la sociedad tendría 50,000 dólares de capital, un movimiento de fondos aproximado de 500,000 dólares y activos hasta de un millón de dólares. También indicó que la procedencia de los fondos sería de negocios y ahorros personales. Los directores y beneficiarios últimos de Splendid son el propio diputado y su madre Naval Nayib Canahuati de Burbara, quien había fundado, junto con el padre de Yaudet, un exitoso grupo de empresas en San Pedro Sula.

La cuenta asociada a la sociedad estaría en el BAC Florida Bank de Coral Gables también en Miami, cuya carta de recomendación y extracto bancario con aproximadamente 20,000 dólares de saldo presentó a OMC como soportes.

Estos son algunos de los hallazgos del análisis de centenares de documentos pertenecientes de varias firmas especializadas en gestionar sociedades offshore en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otros países. Las revelaciones de esta alianza hacen parte de la investigación transfronteriza Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los documentos provienen de un acervo de más de 11,9 millones de documentos de registros financieros confidenciales de 14 empresas proveedoras de servicios offshore que crean y administran sociedades de papel y fideicomisos en paraísos fiscales alrededor del mundo. ICIJ los recibió de una fuente anónima, en lotes separados, a lo largo de varios meses.

Bautizados como los Pandora Papers, estos documentos que datan de entre 1996 y 2020, y están en inglés, español, chino, griego, ruso, entre otros idiomas, revelan conexiones con sociedades y negocios en más de 200 países y territorios. La colaboración de 618 periodistas hizo posible investigar cientos de ellos simultáneamente en 117 países.

Todos conocen a «Júnior»

En marzo pasado, en las elecciones primarias del Partido Nacional (que gobierna hoy Honduras), Yaudet Burbara Canahuati del moviento Juntos Podemos, fue el candidato más votado en el departamento de Cortés, con 33,425 votos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque a nivel nacional su movimiento perdió la interna partidista con la facción que lidera el aspirante presidencial Nasry Tito Asfura, quedó bien posicionado para salir elegido por cuarta vez en el Congreso.

La primera vez que Burbara ganó unas elecciones fue en 2009, cuando llegó al Congreso Nacional por el mismo partido que llevó entonces al poder a Porfirio Lobo Sosa. Esas elecciones fueron particularmente crispadas, pues sucedieron después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales. En los siguientes comicios de 2013, Burbara salió electo con 50,000 votos.

En Cortés, Burbara es conocido por ser miembro de una exitosa familia de negocios de comercio y hotelería en San Pedro Sula, la segunda ciudad hondureña y el centro económico del país.

De hecho, la misma firma de abogados Castillo Associates que representó al diputado y a su madre para constituir la offshore Splendid Overseas solicitó a la proveedora de sociedades offshore OMC, el mismo 24 de marzo de 2015, el manejo de otra sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de Universal Consultants Trading Inc, en la que José Yaudet Burbara Canahuati (padre), a quien identificó como socio del supermercado Comisariato y su madre como beneficiarios finales. La cuenta asociada estaba en el mismo banco que los recomendó, en el BAC Bank de Coral Gables, en Miami. Esta sociedad también sigue activa, según el registro comercial del archipiélago caribeño.

El crecimiento empresarial

Aun así la familia Burbara Canahuati prosperó y en 1996 constituyó la empresa inmobiliaria Inversiones del Carmen S. A. En 2007, montaron un hotel de lujo llamado La Ensenada Beach Villas y Resort en las playas de Tela en el Litoral Atlántico del país, donde incluso sehan realizada reunión del Congreso Nacional donde hoy trabaja Burbara.

La Ley de Contrataciones del Estado de Honduras, en su artículo 15, numeral 7, prohíbe expresamente que funcionarios y sus familiares participen en negocios con el Estado. A pesar de esto, esta empresa turística tuvo diez contratos con el Estado de compras menores por alrededor de L 2,453,832.08 (equivalentes a unos 105,000 dólares de hoy) entre 2016 y 2019, según figura en la base de datos de Oncae.

Además en 2019, por decreto ejecutivo, La Ensenada Beach obtuvo un solo contrato de casi igual valor al de estos diez. El Estado pagó L 2,379,533.20 (100,000 dólares) para desarrollar en este complejo turístico de los Burbara, el VII Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro.

Aunque Burbara no respondió a las solicitudes de entrevista para este proyecto, en una encuesta que Contracorriente le realizó en agosto de 2021, el diputado aseguró que no se considera un funcionario público, sino un hombre dedicado a sus empresas.

Frente a la participación de empresarios en la política, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) Eduardo Facussé, dijo a Contracorriente que «Es permitido, no es pecado. Lo correcto es que se haga transparentemente». Dice que «Los Burbara tienen una trayectoria de gente honesta, porque son luchadores y han sido una familia que ha trabajado mucho», pero señala que no es buena idea que nadie se perpetúe en poder por tanto tiempo.

Desde el pasado 4 de septiembre, Contracorriente solicitó a la Secretaría del Congreso, en virtud de la ley de transparencia, el registro de asistencia a sesiones legislativas y los proyectos presentados por Yaudet Burbara, pero al momento de cierre de esta nota no había recibido respuesta.

Aún si no ha presentado proyectos notables de normas legislativas, Burbara ha seguido fielmente la línea partidista, desde la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no comulgaban con el Gobierno en 2012 hasta la ratificación de la decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA. No ha realizado debates de control político y es poco amigo de las cámaras y los micrófonos.

Quien sí ha presentado proyectos ha sido su suplente Marco Antonio Handal. Uno de esos fue el que impulsó para otorgar en julio pasado una rentable concesión por quince años para el manejo de servicios portuarios en la terminal de cruceros, buques mercantes y cabotaje en el Puerto de Omoa en Cortés a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) e Inversiones Estratégicas Portuarias S. A. (Investport) y Servicios Consolidados S. de R. L. de C. V. que ahora está siendo cuestionada por contratos anteriores. Algo similar ocurrió con ocho contratos para construir obras públicas en las colonias más populosas de San Pedro Sula, donde el caudal de votantes es alto, justo antes de las elecciones.

Esta alianza periodística (ContraCorriente) buscó a Yaudet Burbara, por llamada telefónica, mediante correo electrónico, y por dos mensajes de texto enviados por diferentes periodistas; Desde el 23 de septiembre para preguntarle por qué había creado Splendid Advisors, si ha declarado al fisco los movimientos de dinero que ha tenido en su cuenta asociada a esta sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Hasta la fecha de publicación no había respondido.

Consultada por ICIJ sobre la sociedad de Burbara, la firma OMC replicó en una carta que no puede responder ninguna pregunta sobre sus clientes por tratarse de información confidencial, pero subrayó que cumple con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde opera. «OMC está comprometida con el cumplimiento y mantiene un sólido programa al respecto, que incluye políticas y procedimientos de debida diligencia», señaló

Fuente: Cotracorriente

Autora: Jennifer Avila

Esta investigación periodística fue realizada por Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en el marco del proyecto Pandora Papers del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).