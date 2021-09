Donativo al hospital de Santa Bárbara

Con una inversión de más de dos millones de lempiras Help To Help a través del Club Rotario y Adasba va a hacer un importante donativo al Hospital Santa Bárbara Integrado. A continuación el reporte con los actores involucrados en este donativo.

Estamos muy contentos de haber traído a este apoyo a este hospital. Un hospital que nos vio nacer y hoy nos hicimos presentes a través del Club Rotario, a través de Adasba y sobre todo agradeciendo a nuestra organización Estados Unidos Help To Help que por ello fue posible toda esta donación. En su mayoría son insumos médicos que vendrán a cubrir las necesidades de todas las salas del hospital, pediatría, neonatos, ortopedia, medicina interna, emergencia y así todas las salas.

Nos sentimos contentos de que hoy, pues hemos hecho realidad ese sueño hoy viene aquí a entregarse en buena forma, con manos transparentes y que se le dé el mejor de los servicios. Una ayuda que anda en dos millones y en mil lempiras. Es una cantidad grande que no siempre se puede dar, pero que en esta ocasión el hospital ha sido beneficiado y nuestra mayor casa de servicios de salud públicos y que cada día queremos que esos mismos servicios sean de mejor calidad.

Nosotros creemos que la unidad y trabajar en equipo es lo que nos hace permitir llegar con mayor cobertura y también tener estas acciones que realmente nos satisfacen como Santa Bárbararenses y sobre todo como organización sabemos que estamos construyendo procesos de transparencia muy importantes que nos han permitido ser el canal para poder llegar al que más lo necesitan.

