Dos muertos tras explosión en un fabrica de Houston

Dos personas murieron como resultado de la explosión del viernes por la mañana en un negocio de fabricación de Houston, dijo el jefe de policía de la ciudad, Art Acevedo.

Una investigación criminal sobre la causa de la explosión está en marcha, dijo.

«No tenemos evidencia en este momento … de que haya un acto intencional involucrado. Dicho esto, parte de nuestro protocolo es siempre (iniciar) una investigación criminal» en tal caso, dijo Acevedo.

«Tomará días, si no semanas o meses, obtener una determinación final de lo que está sucediendo aquí».

Las personas que se encuentran a una milla del lugar de la explosión deben buscar escombros, incluidas partes del cuerpo, e informar a las autoridades si ven algo, dijo Acevedo.

«Busque en sus casas y, si puede, eche un vistazo a su techo», dijo Acevedo.

La explosión ocurrió alrededor de las 4:15 a.m. hora local (5:15 a.m. ET) en Watson Grinding and Manufacturing, dijo Acevedo, aproximadamente a 18 millas al noroeste del centro de la ciudad.

Una bola de fuego se levantó de la escena después de la explosión, el video publicado en Twitter parece mostrar. Las imágenes distantes fueron tomadas por una cámara montada en una ventana de inicio.