«Duermo más tranquila»: Martha, primera mujer sin enfermedad terminal en aplicarse eutanasia en Colombia

Martha Sepúlveda, una mujer que sufre esclerosis lateral amiotófica desde hace tres años, es la primera paciente con un diagnostico no terminal que accederá a la aplicación de la eutanasia en Colombia el próximo domingo 10 de octubre.

Entre risas, Martha relata que apenas puede caminar y los dolores en sus piernas se han intensificado a tal punto que debe apoyarse en alguien más para moverse, ya que sus piernas no responden debido al intenso dolor.

Aunque Martha es católica , está tranquila de haber tomado la decisión, dado que no tiene reproches, ya que ella no lo ve como un pecado el haber optado por acceder a este procedimiento clínico.

Sin embargo, su condición no ha sido impedimento para ser feliz, pues no se limita al comer lo que a ella se le antoja y no se abstiene de tomarse alguna cerveza de vez en cuando. En una entrevista para el medio local, Martha expresó con firmeza su deseo de acceder al procedimiento que terminará con su vida en los próximos seis días, «estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento me rio más y duermo más tranquila», dijo.

«Yo estoy totalmente tranquila me considero muy creyente de Dios, pero repito, Dios no me quiere ver sufrir y yo creo que a nadie, ¿Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos?». «Yo sé que la vida de la voluntad de Dios pero yo creo que él me está permitiendo esto y me está premiando y por mí porque no voy a estar postrada en una cama».

La mujer habla muy segura sobre su muerte y el apoyo que ha recibido de sus hijos y de sus once hermanos, quienes en un primer momento no estaban de acuerdo, pero tampoco querían verla sufrir. «Obvio si no estuviera en este diagnóstico y me fuera a morir el domingo no estaría tranquila pero con una esclerosis lateral en el estado que la tengo lo mejor que me puede pasar es descansar».

Su hijo, Federico Redondo mencionó que a pesar del amor que siente por su madre, considera que sería un acto de egoísmo aferrarse a que ella viva postrada en una cama y sufriendo los embates de la enfermedad. «A priori yo necesito mi mamá la quiero conmigo casi en cualquier condición pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive. Estoy enfocado básicamente me hace reír y que tú estancia en la tierra sea un poco más amena», indicó. «Me dijo se va sin remordimientos y feliz por la vida que vivió habla el pasado sobre su presente pues ya solo está a la espera de algún día encontrarse con seres queridos en otro plano«.