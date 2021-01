El 93 % de la colonia Céleo Gonzáles de SPS ya está limpio

San Pedro Sula, 12 de enero. Los vecinos de la colonia Céleo Gonzáles, de San Pedro Sula, agradecieron hoy al Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández por los trabajos de limpieza que se encuentran avanzados en un 93 por ciento gracias a la efectividad de la Operación No Están Solos en este sector.

El encargado de las tareas de limpieza de la Operación No Están Solos en esta colonia, Alexis Vargas, informó que “los trabajos de limpieza en la Céleo Gonzáles están a un 93 por ciento y hemos visto que los vecinos están retornando a sus hogares, ya que son pocos los pasajes o lugares que nos quedan con escombros y lodos”.

Precisó que “ya están disponibles las tres calles principales de la Céleo Gonzales y están totalmente limpias”.

Luego del paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, la Administración del presidente Hernández comenzó a tomar acciones y desde el 18 de diciembre de 2020 se han removido 21.000 toneladas de lodo y escombros, beneficiando a más de 500 familias de esta colonia.

“La meta que tenemos es que este 22 de enero se declare esta colonia 100 por ciento recuperada y lista para una vida mejor”, expresó Vargas, mientras observaba como las máquinas de la Operación No Están Solos trabajaban a todo vapor para que vuelva a la normalidad este sector.

Para realizar las tareas de limpieza se han desplazado tractores, retroexcavadoras, patroles, volquetas y se han generado empleos para las personas de esta misma comunidad.

Una luz de esperanza

La colonia Céleo Gonzales fue muy afectada por el paso demoledor de las tormentas Eta y Iota, pero eso ha quedado en el pasado y poco a poco las calles empiezan a lucir limpias y mucha gente ya transita con calzado normal.

Fabricio Caballero, vecino de la colonia, quien apareció tranquilo transitando en una bicicleta, dijo que el personal de la Operación No Están Solos están trabajando de sol a sol y “están dejando bien limpio y eso se los agradecemos”.

“Aquí están los chavos limpiando al cien y aquí antes estaba peor, no se podía caminar, solo con botas de hule, y gracias a Dios ahora caminamos con tenis o zapato normal”, subrayó Caballero.

Aurora Perdomo, otra vecina de la colonia, no se queda de brazos cruzados y colabora como una guerrera valiente con los integrantes de la Operación No Están Solos

“Gracias a Dios no nos han dejado de la mano, hemos visto las volquetas que nos han ayudado a sacar el lodo; eso es una gran ayuda para nosotros”, dijo Perdomo.

Agregó que colabora en estas acciones “porque como vecinos tenemos que poner de nuestra parte”.

Perdomo aseguró que la Operación No Están Solos es un programa real y afirmó que “aquí las máquinas han trabajado; de no ser por las maquinarias a saber dónde estuviéramos, porque ellos han sacado la tierra y ante la presencia de Dios ellos han trabajado”.

El encargado de la limpieza de maquinarias en la Céleo Gonzáles, Anahel García, dijo que “aquí le estamos dando con todo con las maquinarias y, como pueden ver, hemos avanzado”.

Recordó que “cuando nosotros ingresamos aquí era imposible el ingreso y ahora la gente gracias a Dios circula, anda con tenis, cuando aquí el lodo nos daba hasta las rodillas”.

“Nuestra meta es que la gente pueda circular libremente en las calles que estén nítidas y lavadas, que circulen y que vuelvan a sus casas; usted puede ver aquí que ya circulan la gente en bicicletas, turismos, entre otros carros”, señaló.

Vivir dignamente

Una vez que esté limpia la Céleo Gonzáles se comenzará a distribuir a sus pobladores los Paquetes Vida Mejor, con camas, estufas, kits de limpieza y otros implementos para el hogar, entre otra ayuda.

El Gobierno del presidente Hernández trabaja día a día para llevar ayuda social a los más vulnerables, con el objetivo de garantizar que cada familia que participa en los programas pueda vivir dignamente.