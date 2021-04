60.000 familias serán beneficiadas a nivel nacional: Progreseños ratifican que no están solos al recibir asistencia social del Gobierno

El Progreso (Yoro), 13 de abril. “Presidente, como dice este programa, es cierto: no estamos solos; tenemos su apoyo en momentos en que más lo necesitamos”, expresó este martes Glenis García, vecina de la colonia Policarpo Paz García, de El Progreso (Yoro), al recibir asistencia social del Gobierno de la República mediante el Bono de Emergencia a Damnificados y Bolsas Solidarias, en el marco de la Operación No Están Solos.

La madre de familia forma parte del grupo de 1.119 progreseños a quienes la Administración del presidente Juan Orlando Hernández, a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) entregó ayuda social, como parte de las acciones en las zonas afectadas en el país tras el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre pasado y que llegará a unas 60.000 familias a nivel nacional.

A nivel departamental, 7.559 familias recibirán el Bono de Emergencia a Damnificados, uno de los beneficios del Gobierno de la República, creado por medio del PCM 109-2020, donde se autoriza a las diferentes secretarías de Estado a realizar tareas conjuntas para atender a afectados por los dos fenómenos climatológicos que afectaron al país, especialmente la zonas norte, occidente y atlántica del país.

La Operación No Están Solos atiende a pobladores de 109 municipios de 13 departamentos del país.

Con este apoyo, a partir de la fecha, las familias están recibiendo un apoyo que consiste en una transferencia monetaria de 8.000 lempiras, la que se estará realizando en el periodo correspondiente del 12 al 30 de abril.

El presidente Hernández explicó que las familias que han recibido 5.000 lempiras como parte de este bono único próximamente estarán recibiendo el complemento, es decir, 3.000 lempiras restantes.

El mandatario llegó a supervisar la entrega de la ayuda humanitaria, que está siendo distribuida en el Instituto Eduardo Hernández Chévez, de El Progreso.

“Dios nos ha puesto pruebas que no se las ha puesto a ninguna otra generación, por eso debemos sacar fuerza de la flaqueza y ser solidarios. Estoy aquí para decirles que no están solos, que vamos a estar con ustedes”, dijo el gobernante a los progreseños que recibieron los bonos.

Recordó que muchos lo critican por entregar bonos de asistencia a los hondureños en condiciones de vulnerabilidad: “Me dicen que hay que enseñarles a pescar, pero qué le voy a decir a la gente que perdió todo; claro que les vamos a enseñar a pescar, pero ahora tenemos que ayudarlos, porque es lo justo”, dijo.

Mediante diferentes programas, la Administración Hernández está respaldando a hondureños en el campo y la ciudad.

Para los bancables, el Gobierno puso a disposición de los productores el Agrocrédito 8.7, un crédito con condiciones nunca antes vistas, la tasa de interés es de apenas 5 %, mientras que para los que están en la central de riesgo se ofrecen los créditos solidarios.

Además, ya se inició la reparación de carreteras, pues con las tormentas Eta y Iota muchas vías de comunicación fueron dañadas.

Hernández agradeció a las Fuerzas Armadas de Honduras por su aporte a la Operación No Están Solos, por su labor en la limpieza de las calles de los barrios y colonias inundadas por las tormentas: “Ellos han hecho un extraordinario trabajo con la limpieza de las zonas afectadas”, refirió, al destacar que también han dado seguridad en medio de la crisis.

“Yo no me hubiera perdonado si no estuviéramos atendiendo como se debe” a los afectados, concluyó el mandatario.