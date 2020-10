El tuit de Trump sobre su positivo por covid-19 bate el récord de popularidad

El mensaje de Donald Trump en Twitter en el que el presidente de EE.UU. informaba que él y su esposa, Melania, dieron positivo en una prueba por covid-19 ha recibido la cantidad máxima de ‘me gusta’ y retuits en toda la historia de la cuenta presidencial en esa red social.

«Esta noche, Melania y yo dimos positivo por covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!», tuiteó el inquilino de la Casa Blanca.

En las horas que lleva publicado, el mensaje ya ha superado los 1,3 millones de ‘likes’ y fue reenviado por casi 800.000 usuarios.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020