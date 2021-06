EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO NO INOCULADOS DEBEN PRESENTARSE A LABORES

Funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo que por decisión propia no se vacunaron para la covid-19, deben reintegrarse a sus labores normales, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, de no cumplir esta normativa, deberán someterse a los procesos y disposiciones establecidos por la Ley. A excepción del personal femenino que se encuentra en estado de gestación, y que por esa condición, no se pueden inocular.

Por otro lado, el personal que aún no se ha vacunado por la secretaria de salud (SESAL) o que solo se ha aplicado la primera dosis, deben continuar cumpliendo las medidas de bioseguridad, y en caso justificados por sus autoridades, reincorporarse a sus labores presenciales y teletrabajo.

Cabe destacar, que las instituciones están en la obligación de brindar al personal, los insumos de bioseguridad necesarios para que desempeñen sus funciones.