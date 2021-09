Empresarios del transporte están agobiados y frustrados por extorsión y deudas

La extorsión en Tegucigalpa, donde siempre nos cobran el famoso impuesto de guerra. A mí me lo cobran los otros compañeros creo que también se los cobran y hasta hoy es terrible esta situación que tenemos. Por eso es que en la economía del país ha bajado bastante, tanto como estos huracanes y esta pandemia que tenemos y la delincuencia.

Y a mí en el 2015 me mataron un conductor y ya no quedé convidado a andar denunciando porque la verdad que uno pone la denuncia y lo dejan solo a uno después.

Mire, hace poco me le dieron vuelta un autobús y yo soy el responsable de tantos daños humano que uno vive y material tuve que pagar y entonces ese es el problema que tenemos. Por eso que los buses no se le dan a cualquiera, hay que estar platicando con ellos, servir de psiquiatra con el conductor, porque como no hay escuela que tanto se desea, así que preparen un conductor que él en primer lugar que le dan el antídoto, que si usa drogas o no porque a nosotros nos pueden engañar.

