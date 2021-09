En asamblea informativa empleados de salud en Puerto Cortés

Estas personas no quieren dialogar porque lo que ellos quieren y es seguir bajo el poder y seguir haciendo lo que ellos quieren. Nosotros anteriormente ya habíamos planificado una asamblea informativa, lo cual la señora ministra dijo que no y nosotros muy cortésmente accedimos a empezar las negociaciones nuevamente.

Luego mandaron una comisión, la cual ya dio su veredicto y con todo y eso la señora ministra estaban en negativas, ya que pareciera ser que estas fundaciones mandan más que las leyes la misma Secretaría de Salud y parece ser que el doctor Roberto Cosenza parece que le está formando una paralela a nivel central a la ministra.

En este momento somos la Regional del Norte si hoy no se llega a un acuerdo no para nosotros sino que para el pueblo hondureño el pueblo porteño, ya que esta lucha nuestra prioridad es que no se le privatice la alimentación al pueblo porteño. De no llegar a un acuerdo este día lo más seguro y así sería que mañana iríamos en asambleas informativas todo el sistema de salud a nivel nacional las 68 seccionales.

