En Choluteca: Presidente Hernández inaugura parque gastronómico y entrega créditos por 22,1 millones de lempiras a emprendedores

Choluteca, 22 de enero. El presidente Juan Orlando Hernández inauguró este viernes el Patio Kwali, un parque gastronómico novedoso para el desarrollo de emprendedores y la generación de empleo, y entregó financiamiento por 22,1 millones de lempiras a 164 micros y pequeños empresarios de Choluteca y Valle, como parte del programa Honduras Se Levanta.

El parque gastronómico Kwali, en la ciudad de Choluteca, es una iniciativa empresarial de llave en mano que alberga unos 15 puestos, que podrán aumentar en el futuro, donde ya están instalados siete migrantes retornados y otros micros y pequeños empresarios que podrán cumplir su sueño de emprendimiento al ofrecer sus productos.

El proyecto ha sido financiado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder).

Asimismo, el Gobierno entregó financiamiento a 164 productores y empresarios de las cadenas de sal, camarón y diferentes servicios, de forma simultánea en los departamentos de Choluteca y Valle, por un monto de 22.100.000 lempiras.

Migrantes retornados con oportunidades

El Centro de Desarrollo Empresarial del Golfo de Fonseca trabaja con un grupo de migrantes retornados a los que se les ha entregado financiamiento para emprendimientos, se les asiste con la legalización de sus negocios y se les concede apoyo en el área de mercadeo para que puedan convertir sus proyectos en iniciativas sostenibles.

Uno de los beneficiados es José Luis Maradiaga, un ciudadano de Choluteca que en su intento por viajar a Estados Unidos perdió las dos piernas y un brazo, pero hoy con un carro food truck se dedicará a la venta de derivados del maíz.

«Yo busqué salir para Estados Unidos, pero allá perdí mis tres extremidades; luego me dediqué a pedir limosnas aquí en Choluteca, hasta que salió esta oportunidad con el carrito de comida y vender productos derivados de los elotes. Agradecemos esta ayuda porque nadie ayuda de esta forma como lo están haciendo», dijo Maradiaga.

Javier Rodríguez, representante de los salineros del Golfo de Fonseca, afirmó que el crédito otorgado para mejorar las producciones “nos ayudará a generar más empleo, garantizar la sal en la mesa de los hondureños y además reactivar la economía en Choluteca”.

“Hablar de usted, presidente, es hablar del beneficio que se entrega para los productores, y eso lo agradecemos», manifestó Rodríguez.

Sí hay oportunidades

Cindy Galeas, beneficiaria también de un food truck en el que venderá comida casera y golosinas, afirmó que «desde pequeña aprendí a salir adelante, y el no tener un cinco en la bolsa me ha hecho una persona que hace cualquier cosa para tratar de salir adelante. Las oportunidades están y debemos aprovecharlas».

Según Galeas, ella es testigo de que sí se puede salir adelante, sí se puede trabajar en Honduras, porque del cielo no le va a caer dinero a nadie, si no es trabajando.

José Octaviano Maradiaga recordó que él antes vendía pescado, trabajo que hacía en una bicicleta, pero gracias al financiamiento de Crédito Solidario hoy cuenta con un negocio propio en su casa.

La realidad

El presidente Hernández indicó que hoy se hace realidad el sueño de facilitar los financiamientos por medio del Centro de Desarrollo Empresarial, Crédito Solidario y Senprende a los más necesitados, al que quiere emprender y no ha tenido las oportunidades para hacerlo.

Para el mandatario, en el sur de Honduras hay un activo nacional, hay mucho recurso humano que quiere salir adelante, que solo necesita oportunidades para poder trabajar y por eso su visita a Choluteca, para presenciar la importante generación de oportunidades que se están ofreciendo.

Según Hernández, hoy se está creando una estructura de acceso al financiamiento, dando seguimiento, ofreciendo asesoría técnica, y todo se lo puede ver en un solo lugar, en favor de los que realmente necesitan salir adelante, en el parque gastronómico de Choluteca.

Apoyo de 7.000 millones

Hernández aseguró que en el presente año viene de manera fuerte el apoyo al agro, a la transformación de los alimentos, a los micros y pequeños empresarios e infraestructura vial.

Reafirmó que el Gobierno hará una inversión de más de 7.000 millones de lempiras solo en 2021 para apoyar a micros y pequeños negocios.

«Solo este año vamos a invertir en estos micros y pequeños negocios lo que normalmente se invierte en cuatro años, porque necesitamos fortalecer la economía», indicó el titular del Ejecutivo.

El mandatario explicó que se necesita apoyar al sector que genera el 70 % de los empleos en Honduras, que es la micro y pequeña empresa, aunque a algunos sectores no les agrada que se hable en esos términos.

Solicitó a los emprendedores que le sirvan de ejemplo en Honduras, porque lo que hoy se puede observar es algo que se debe replicar por todo el país, es un movimiento económico y social que transformará a Honduras, máxime en un año en el que aún sigue vigente el tema de la pandemia.

«Aquí estamos para apoyarles. Nos ha tocado afrontar la ola de violencia más devastadora en el planeta cuando fuimos el país más violento del mundo. Dos tormentas tropicales en menos de 15 días y además la pandemia que ya casi va a cumplir un año. Debemos levantarnos pero debemos hacerlo de manera diferente», aseveró Hernández.

Los financiamientos

Del total de los financiamientos, 107 fueron destinados a emprendedores y empresarios de diversos rubros, 7 para emprendedores que trabajarán con food trucks y 50 para créditos a salineros y camaroneros.

El proyecto Kwali nace de la unión de Senprende, la Cooperativa Chorotega, DEI SUR y la marca Kwali, que es administrada y asesorada por el Centro de Desarrollo Empresarial del Golfo de Fonseca.

Los patios de food truck Kwali son el nuevo concepto de plazas gastronómicas, como un proyecto que ofrecerá un espacio nocturno para que los socios Kwali puedan ofertar sus productos, al igual que los demás restaurantes de prestigio de la ciudad.

También el proyecto busca beneficiar y generar oportunidades empresariales rentables para el migrante retornado a través de modelos de negocios viables que permitan la generación de ingresos de forma inmediata.

Entre los resultados que se espera obtener con el Patio Kwali sobresalen 297 oportunidades de negocios en las principales ciudades del país, 660 emprendedores que mejoran sus habilidades de negocios, 660 emprendedores que cuentan con acompañamiento y asistencia técnica, 594 nuevos empleos y 297 emprendimientos accediendo a créditos.