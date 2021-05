En Lempira: Inaugurado Edificio Judicial que modernizará administración de justicia en Lepaera

Lepaera (Lempira), 28 de mayo. Con el objetivo de optimizar y brindar un servicio jurídico de mayor calidad a los pobladores del municipio de Lepaera, en el departamento de Lempira, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, inauguró este viernes las instalaciones del nuevo Edificio Judicial. Junto al titular del Poder Judicial, Rolando Argueta.

Más de 58,4 millones de lempiras fueron los invertidos por el Poder Judicial para la construcción de este novedoso edificio, que vendrá a optimizar los espacios de atención al público.

Al acto asistieron, además del mandatario, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y otros magistrados del Poder Judicial; el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco; autoridades municipales y diputados, entre otros.

La justicia no puede detenerse

El presidente Hernández dijo que es grato realizar la inauguración de un moderno edificio en un momento en el que Honduras ha sufrido importantes crisis como la pandemia, las tormentas tropicales y la ola de violencia, «pero aquí estamos de pie los hondureños, porque somos gente trabajadora».

Remarcó que Honduras ha sufrido muchos problemas pero está de pie y por eso ya hay soluciones para el tema de las tormentas y fenómenos tropicales, y aunque hay una situación económica difícil, la actividad de la justicia no puede detenerse y por eso se ofrece a este poder del Estado el apoyo que necesita.

«Nunca se había visto una inversión como la que se ha hecho en esta gestión de la actual Corte Suprema de Justicia, hay que reconocer esa labor; igual del Ministerio Público y de la Policía Nacional, buscando mejorar todo el esquema de justicia en el país», comentó el mandatario.

Afirmó que hoy Honduras ya no es el país más violento de la tierra, y aunque falta mucho, se ha avanzado de manera significativa gracias al compromiso del Poder Judicial, a la entrega del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Asimismo, aseguró que la inauguración del nuevo Edificio Judicial en Lepaera es un tema de dignidad y atención para los empleados y para los ciudadanos que van a buscar que se haga justicia en sus casos.

Según Hernández, todo se debe a que en Honduras se han hecho las cosas bien en los últimos años y por eso la firma Standard & Poor’s ha dicho que el país mantiene su calificación de riesgo país, con perspectiva de crecimiento, pese a la pandemia y a los embates de dos tormentas.

Hacer justicia no es hacer linchamiento

Hernández remarcó que Honduras logró reducir el paso de la droga por el país en más del 80 por ciento y eso significa más seguridad y mayores inversiones, reconociendo que no se ha resuelto todo, pero que se ha avanzado y no se puede retroceder.

«La tragedia de la violencia nos ha costado más de 92,000 vidas en todos estos años, pero igual hemos salvado muchas más, gracias a la labor de la institucionalidad coordinada mediante el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa», dijo Hernández.

Reconoció el importante trabajo que realizan los magistrados y jueces de la CSJ, y les recordó que «hacer justicia no es hacer linchamiento, porque ahora los medios y las redes pueden generar mucha desinformación; repito, justicia no es linchamiento, porque un error puede generar una debacle».

El gobernante dijo que en estos tiempos hay actores que hacen convenios o alianzas contra organismos o entidades, buscando conspirar contra los principios y valores que tienen los hondureños, y hasta se utiliza la justicia como arma política.

«Invito al Poder Judicial a pasar por un filtro extremo todos los casos, pero que hemos avanzado, claro que sí, y se ha demostrado en los últimos años», afirmó el mandatario.

Edificio 18 de 40

El presidente de la CSJ, Rolando Argueta, indicó que este es un día especial porque marca una alegría inmensa al hacer realidad un sueño de un municipio, de contar con sus propias edificaciones públicas, espacios adecuados y dignos para los empleados y los usuarios del Poder Judicial.

«Hay que hacer un gran reconocimiento al presidente Hernández por su apoyo en la parte electrónica, en el presupuesto, en el marco de interacción con otras entidades, y siempre ha estado dispuesto a apoyar al Poder Judicial, incluso en el proyecto de digitalización de los expedientes criminales. Es un gran apoyo que agradecemos mucho señor presidente», dijo Argueta.

Afirmó que este es el edificio número 18 construido en la actual gestión, con proyectos en La Unión. Las Flores, Lepaera, Quimistán, en Concepción, Ocotepeque; en Corquín, Copán, Tatumbla, entre otros lugares, además de que se tiene en curso la construcción de 22 edificios más en todo el país.

«Son 40 municipios en los que se construyen estos edificios con una inversión de más de 700 millones de lempiras», dijo.

El alcalde de Lepaera, Edgar Murillo Cruz, afirmó que es un día histórico para este municipio porque hace dos años se puso la primera piedra de este edificio, «pero hoy se inaugura y esto trae desarrollo y beneficio al municipio y al norte del departamento de Lempira».

Modernización y rapidez

Con este nuevo edificio los pobladores de Lepaera y alrededores se beneficiarán con la modernización y mayor rapidez en lo que a sus procedimientos judiciales se refiere.

Este moderno inmueble consta de 3 niveles, con un cuarto nivel proyectado a futuro, previendo un crecimiento de la zona en materia judicial.

El primer nivel del Palacio Judicial cuenta con el acceso principal de las personas que llegan al edificio, por un vestíbulo, y ventanillas de información.

En este nivel se encuentran las oficinas de Defensa Pública y Cabina de Antecedentes Penales, entre otros servicios al público.

En el segundo nivel se encuentran ubicadas dos salas de juicios orales con sus respectivas celdas, salas de deliberaciones, cuartos para testigos y salas de defensa.

En el tercer nivel del inmueble se ubican las oficinas de los ocho jueces de sentencia, así como también el espacio para los escribientes y personal administrativo.