En octubre más de 18,000 turistas de EEUU y Panamá visitaron en cruceros las Islas de la Bahía

En el inicio de la temporada de cruceros 2023-2024, la isla de Roatán recibió un total de 18,850 pasajeros con la llegada de seis cruceros a los puertos de Roatán Village y Mahogany Bay, la última semana de octubre de 2023, que partieron desde Estados Unidos y Panamá, según datos de la agencia naviera Anacaribe. Estos seis cruceros incluyeron embarcaciones de renombre, como el Wonder of the Seas, considerado uno de los más grandes, con 6,508 pasajeros, y el Norwegian Joy con 4,031 que fueron los cruceros con mayor cantidad de pasajeros a bordo. Además, 3,103 personas llegaron en el Carnival Glory, seguidas por el Carnival Spirit (2,174) y el Grandeur of the Seas (2,098). También, la embarcación Viking Mars, que partió desde Panamá, llegó a la isla con 891 pasajeros. Para los meses de noviembre se espera la llegada de 32 cruceros y en diciembre un total de 49 embarcaciones. Extranjeros de varias partes del mundo eligen nuestras hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, la rica cultura local, su riqueza de coral y arrecifes, la colorida y exótica vida marina y los lugares de buceo, todo se encuentra en las Islas de la Bahía. Redacción: Periódico Poder Popular