Enfermera llora al no poder comprar comida tras turno de 48 hora

Dawn Bilbrough, una enfermera de cuidados intensivos que labora en York, Reino Unido, hizo desde su coche un emotivo llamado a quienes hacen compras nerviosas o de pánico: «Dejen de vaciar las estanterías de los supermercados».

Según testimonió la enfermera, las tiendas a lo ancho del país no han podido hacer frente al exagerado incremento en la demanda de productos. Así las cosas, muchos ciudadanos no tienen posibilidad de comprar ni siquiera los alimentos básicos.

Dawn, entre lágrimas, urgió a la población a pensar en los demás durante la pandemia del coronavirus: «Recién salgo del supermercado. No había ni frutas ni verduras y me puse a llorar ahí dentro».

En su video, la enfermera de cuidados intensivos cuenta que después de cumplir su turno de 48 horas, solo quería comprar algunas cosas para las próximas 48: «Sin comida no sé como haré para no enfermar».