Eric Trump, tercer hijo del presidente, pide a sus seguidores que recen por su padre

Eric Trump, tercer hijo del presidente estadounidense Donald Trump, se dirigió a sus seguidores de Twitter para pedirles que recen por su padre, cuando está a punto de ser trasladado a un hospital militar tras serle diagnosticado con covid-19.

«Donald Trump es un verdadero guerrero. Luchará contra esto con la misma fuerza y convicción que usa para luchar por Estados Unidos todos los días. Les pido que se unan a mí para orar por su recuperación», tuiteó este viernes, agregando que nunca ha estado «más orgulloso de alguien», en especial por todo «lo que ha tenido que soportar».

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.

— Eric Trump (@EricTrump) October 2, 2020