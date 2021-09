Es la primera vez que tenemos un apoyo tan fuerte para el sector café, antes estábamos como dormidos, afirma Mendoza

Tegucigalpa, 30 de septiembre. El sector del café hondureño nunca había recibido un apoyo masivo con beneficios como lo ha hecho el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, afirmó este jueves el titular de la Asociación Hondureña de Productores de Café (Ahprocafé), Pedro Mendoza.

La Administración Hernández ha otorgado importantes beneficios al rubro caficultor, como el Acuerdo Nacional por una Vida Mejor para el Sector Cafetalero, Bono Cafetalero, asistencia técnica, entrega de fertilizantes, Programa de Fortalecimiento de la Generación y Transferencia de Tecnología en el Sector Cafetalero Hondureño, construcción de carreteras, entrega de paneles solares y sistema de riego por goteo.

Además, bombas de fumigación, probadores de humedad y kits de bioseguridad para los cortadores del grano, entre otros beneficios.

Por eso los caficultores hondureños han agradecido al titular del Ejecutivo y han reconocido el espaldarazo que han recibido en los últimos años con este tipo de beneficios para el sector cafetalero.

En el marco del Día Internacional del Café, el presidente de la Ahprocafé aseguró que “antes no teníamos tantos proyectos como los que estamos ejecutando ahora; es la primera vez que tenemos un apoyo tan fuerte para el sector café, es decir, antes estábamos como dormidos”.

“Esto es histórico, porque luego de tantos años es la primera vez que los productores de café directamente han sido beneficiados con estos proyectos del presidente Hernández. Yo no recuerdo un apoyo de estos” en gobiernos anteriores, subrayó Mendoza.

El dirigente explicó que en este año la Administración Hernández “nos ha ayudado con 50 millones de lempiras, más 105 millones, entonces son 155 millones que van en la vía de comunicación y esto nos ha servido para recuperarnos de los daños de Eta y Iota. Sin estos recursos y beneficios no hubiéramos fortalecido las zonas cafetaleras”.

Además, Mendoza informó que al cierre de este año, en cuanto a divisas, el café generará 1.200 millones de dólares.

Indicó que con el apoyo del presidente Hernández se está apuntando a una mejora en la calidad del café y el “tema de las secadoras solares es muy importante, porque el productor no deja de dañar su grano en su finca”.

Acuerdo nacional y Bono cafetalero

El pasado 7 de julio el presidente Hernández firmó en Siguatepeque (Comayagua) un acuerdo con la Ahprocafé por 762 millones de lempiras que llegará a beneficiar 90.000 familias hondureñas.

Con este Acuerdo Una Vida Mejor Para Los Cafetaleros entre el Gobierno del presidente Hernández y Ahprocafé se va a detonar la productividad, la comercialización y la competitividad del café a nivel nacional e internacional.

El acuerdo establece mejores mecanismos de financiamiento, dotación de Bono Cafetalero, estabilidad de precios de fertilizantes, fortalecimiento de Mipymes, formalización especializada, asistencia técnica y fortalecimiento del Programa Presidencial Vida Mejor, entre otros beneficios.

Con este fondo de 762 millones de lempiras se impulsará al sector del aromático en beneficio de 90.000 familias hondureñas dedicadas al rubro.

Otro de los proyectos que ha impulsado el jefe de Estado es el Bono Cafetalero que nació en 2020 en apoyo a los pequeños y medianos productores.

Para este proyecto se asignó, tanto en 2020 como en 2021, un total de 300 millones de lempiras como presupuesto para el apoyo de los productores de café de Honduras.

Generación de divisas

El presidente de la Ahprocafé reconoció que “sin el Bono Cafetalero no hubiéramos fertilizado y eso es bueno, porque le ayudamos al productor y a nuestro país en generación de divisas”.

Mendoza enfatizó que el café hondureño a nivel internacional tiene otra imagen, porque “el presidente Hernández le ha dado una buena promoción y eso se lo agradecemos. A todos lados que va él siempre habla de nuestro café”.

“Por eso es histórico que en 10 años hemos llegado a 200 dólares el quintal de café y la producción la tenemos en 7,6 (millones de sacos) y vamos aumentando en la generación de divisas. Eso es histórico”, puntualizó el titular de Ahprocafé.

Datos

– A la fecha la exportación del café ha crecido 19% en comparación con igual período del año pasado.

– El rubro del café es vital para la economía nacional, representa el 5% del PIB nacional y el 30% del PIB agrícola.

– El café genera empleo temporal para más de un millón de personas, es decir, el 15% de la población total

– Asimismo, se han exportado más de 5.5 millones de quintales de café, generando más de 850 millones de dólares en divisas.

– Hoy el grano se cotiza a más de 200 dólares en el mercado internacional y como país se exportarán más de 7 millones de sacos, una cifra que superó todas las expectativas en un ciclo sumamente difícil.

– En cuanto a exportaciones Honduras ha enviado a Europa el 60% del café, 30% a los Estados Unidos, 6% a Asia y 2% a África y Oceanía.

