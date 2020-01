Escapa de prisión uno de los principales operadores de «El Chapo» Guzmán en México

Víctor Manuel Félix Beltrán, alías ‘El Vic’ —identificado como operador financiero del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán— se fugó este miércoles del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, junto a dos presos más, quienes contaban con orden de extradición hacia EE.UU.

Three inmates with alleged ties to El Chapo have escaped from a Mexico City prison this morning

Among them: Victor Manuel "Lic Vicc" Félix Beltrán, who was facing imminent extradition to the US for his alleged role as a high-ranking financier of El Chapo https://t.co/eaCTT0tjKP pic.twitter.com/bjxFrjWoav

