Esfuerzo de tantos años, se redujo a cenizas en Guanaja

Se reportan personas heridas y con quemaduras tras el incendio de grandes proporciones que consumió más de 40 viviendas y negocios en Guanaja, Islas de la Bahía, a esta hora helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña continúan con labores para controlar el incendio en Guanaja.

Pobladores empezaron a sofocar el siniestro desde las 4:30 am, sin embargo hasta el momento no han podido controlarlo porque esta isla no cuenta con una estación bomberil por lo que tuvieron que pedir auxilio a Roatán.

- Publicidad -

Cerca del siniestro, hay una gasolinera por lo que el temor es aún mayor.

- Publicidad -