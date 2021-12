Estados Unidos reduce alerta de viaje a Honduras por covid del nivel 3 al 2

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos, redujeron la alerta de viajes a Honduras por covid-19 del nivel 3 al 2, pese a que la variante ómicron ya se ha reportado en Centroamérica.

Según los CDC, este es un nivel de alerta moderado. Además indicaron que la alerta se bajó a que en Honduras el riesgo de contraer covid-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si se tiene el esquema completo de vacunación, incluyendo las dosis de refuerzo.

Recordaron que antes de realizar un viaje a Honduras deben revisarse las recomendaciones específicas de los CDC para viajeros vacunados y no vacunados.

Cabe señalar que para ingresar a Honduras debe presentarse el carné de vacunación y una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas.

A quienes decidan viajar, Estados Unidos les recomienda registrarse en el Programa de inscripción de viajero inteligente (STEP, en inglés) para recibir alertas oportunas sobre la evolución de las condiciones de salud y seguridad.

A la fecha, Honduras no ha reportado casos de la variante ómicron. No obstante, las autoridades de Salud no descartan que pueda estar circulando entre la población.

El país centroamericano suma 378,963 contagios de covid-19. La cifra de muertos ha llegado a 10,429 y 123,783 pacientes se han recuperado.