Estados Unidos y Honduras para detener el trabajo infantil

No todos los niños sueñan con lo que quieren ser cuando sean mayores. Para los 160 millones de niños involucrados en el trabajo infantil en todo el mundo, pensar en la carrera de sus sueños no es parte del plan.

Ese fue el caso de Digna de La Paz, Honduras. Tuvo que abandonar la escuela después del sexto grado y pensó que pasaría el resto de su vida haciendo tareas domésticas y trabajando en los campos de maíz y café cerca de su casa.

En Honduras, 400.000 niños están involucrados en el trabajo infantil, incluido el trabajo oculto, o el 15% de todos los niños. Ese número no incluye a los niños que realizan un trabajo que no afecta su capacidad para obtener una educación, como las tareas del hogar, ayudar con un negocio familiar, o incluso los niños en edad legal para trabajar que realizan un trabajo secundario no perjudicial para ganar gastos adicionales. dinero. Ese tipo de trabajo no se considera trabajo infantil.

El tipo de trabajo infantil que el Departamento de Trabajo de los EE. UU. y Visión Mundial quieren que se elimine en Honduras (y en todo el mundo) es el tipo de trabajo infantil que les roba a los niños la oportunidad de educación, juego y la plenitud de la vida que creemos que todos los niños se merecen. . En Honduras, la mayor parte de este tipo de trabajo infantil ocurre en áreas rurales en el sector agrícola, donde la supervisión del gobierno no es fuerte y los derechos de los trabajadores no se hacen cumplir.

Digna estuvo fuera de la escuela durante cinco años y asumió que su educación había terminado. Pero luego un voluntario local de World Vision se conectó con ella y la ayudó a soñar con algo nuevo. La voluntaria ayudó a Digna a inscribirse en una clase vocacional y organizó su transporte. Allí, Digna aprendió a cortar y teñir el cabello, pero también a hablar en grupo y establecer metas para lo que quiere lograr. World Vision también ayudó a Digna, de 17 años, a inscribirse en un programa educativo alternativo de octavo grado los sábados para que pueda terminar sus estudios básicos.

“Ahora estoy en octavo grado”, dice Digna, “quiero ser maestra, maestra de matemáticas. Quiero terminar la escuela secundaria e ir a la universidad».

La perspectiva de Digna cambió a través del proyecto Bright Futures financiado por el Departamento de Trabajo de EE. UU. Hasta el momento, Bright Futures ha brindado servicios directos a un total de 6.623 niños en Honduras. Esto significa apoyo para formas alternativas de educación que ayuden a niños como Digna a ponerse al día. Significa capacitación para educadores para ayudarlos a abordar el trabajo infantil, apoyo a los hogares en riesgo de enviar niños a trabajar y apoyo al Ministerio de Trabajo de Honduras para mejorar su capacidad de documentar las violaciones laborales. Es una solución integral que aborda no solo el trabajo infantil en sí, sino también las causas que lo impulsan y perpetúan.

Es un proyecto especialmente oportuno. El recuento actual de 160 millones de niños en trabajo infantil marca el primer aumento mundial en 20 años. Como habrás adivinado, la pandemia y el costo económico que ha tenido en el mundo ha llevado a más familias a la desesperación, especialmente cuando esas familias ya eran vulnerables.

UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierten que hasta 9 millones más de niños podrían verse empujados al trabajo infantil como resultado de la pandemia.

Las mismas fuentes apuntan a un aumento significativo en el número de niños de 5 a 11 años involucrados en el trabajo infantil, que ahora representan algo más de la mitad del total. Y el número de niños involucrados en trabajos peligrosos, definidos como susceptibles de dañar su salud, seguridad o moral, también está aumentando.

Pero el mundo no está a la espera. Para Digna, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, el personal de World Vision en Honduras y los voluntarios de la comunidad se unieron para darle la oportunidad de cambiar su trayectoria. Y ella lo tomó.

«Sí, puede hacerlo», dice Fredy Anibal Arueto González, profesor de matemáticas y arte de Digna. “No es demasiado caro ni está demasiado lejos para llegar. Lo más difícil es continuar con séptimo grado. Una vez que hagas eso, puedes continuar».

Hasta el momento, 6.623 niños y niñas han recibido servicios directos a través del proyecto Bright Futures. Otros logros desde el inicio del proyecto en septiembre de 2014 incluyen:

19.093 personas han accedido a servicios de información o asesoramiento jurídico sobre derechos laborales y trabajo infantil.

Se ha llegado a 663.669 personas a través de campañas de sensibilización sobre el trabajo infantil y los derechos laborales (esto incluye a trabajadores, empleadores, padres, servidores públicos y sociedad civil).

176 inspectores y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Honduras han recibido capacitación sobre cómo combatir el trabajo infantil.

Se han establecido 95 comités de trabajo infantil en 95 escuelas para monitorear la asistencia escolar y la posible participación en el trabajo infantil. (Puede seguir el proyecto en Facebook para obtener más información sobre actividades y logros específicos).

Estos números representan el fruto de una asociación exitosa entre el Departamento de Trabajo de EE. UU. Y World Vision. Y representan lo que sucede cuando las personas se preocupan lo suficiente como para actuar. Los proyectos de World Vision en todo el mundo están trabajando para abordar y eliminar el trabajo infantil, y el proyecto Bright Futures está dirigido a las regiones cafetaleras del oeste de Honduras.

Estos proyectos, y la diferencia que marcan en la vida de los niños, muestran un destello del poder de la ayuda exterior de los Estados Unidos para hacer el bien, fomentar la paz y construir relaciones más sólidas.

Creemos que es bastante alentador. Si necesita un estímulo adicional, eche un vistazo al video a continuación para ver parte del trabajo que Bright Futures está haciendo en Honduras.